Előrehozott autonóm parlamenti választásokat jelentett be a katalán elnök

Előrehozott autonóm parlamenti választásokat jelentett be Quim Torra katalán elnök Barcelonában szerdán.



"Egy kormány sem működhet egység nélkül, közös stratégia nélkül, a tagjai közötti hűség nélkül" - fogalmazott a függetlenségi politikus, aki szerint megállapítást nyert, hogy a koalíciós partnerek eltérő módon tekintenek a függetlenség felé vezető útra.



A katalán kormányt alkotó pártok, az elnököt adó jobboldali Együtt Katalóniáért (Junts pel Catalunya), valamint a Katalán Köztársasági Baloldal (ERC) közötti konfliktus hétfőn tetőzött, amikor a katalán parlament elnöksége megvonta Quim Torra képviselői mandátumát.



A politikus képviselői megbízatásának megszűnéséről a spanyol legfelsőbb bíróság döntött még a múlt héten, mert a függetlenségpárti elnök nem tett eleget a központi választási bizottság (JEC) utasításának a tavaszi parlamenti választásokat megelőzően, amely több alkalommal is felszólította, hogy távolíttassa el a középületekről a politikai szimbólumokat.



A választási bizottság szerint a sárga szalagok és transzparensek kihelyezésével, amelyek a 2017-ben bebörtönzött katalán függetlenségi vezetők támogatását jelképezik, Torra megsértette a közintézményekre vonatkozó politikai semlegesség elvét.



A katalán elnök ezen előzmények után most azért bírálta az ERC-t, mert nem állta útját a bírósági döntés végrehajtásának, amelyet ő maga jogtalannak tart.

Mint mondta, az előrehozott választások időpontját azt követően jelenti be, hogy a parlament elfogadja az idei költségvetési tervezetet. A sajtóban megjelent számítások szerint erre két-három hónap múlva kerülhet sor.



Katalóniában 2017 decemberében tartottak legutóbb helyi parlamenti választásokat, miután a spanyol parlament az alkotmány 155-ös cikke alapján feloszlatta a korábbi parlamentet és leváltotta a Carles Puigdemont vezette szeparatista kormányt az alkotmányellenes népszavazás megrendezését, valamint a katalán függetlenségi nyilatkozat elfogadását követően.



A jelenlegi katalán koalíciós kormány 2018 május végén alakult meg. (mti)

