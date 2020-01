Trump kitalálta, hogyan rendezné a palesztin-izraeli konfliktust

Kétállami megoldást javasolt a palesztin-izraeli konfliktus rendezésére Donald Trump amerikai elnök kedden, amikor a Fehér Házban Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel közösen tartott tájékoztatóján felvázolta béketervét a palesztin-izraeli konfliktus rendezésére.



A Trump által javasolt kétállami megoldás értelmében - mint az elnök elmondta - Washington elismerte Izrael szuverenitását a ciszjordániai palesztin területeken létesített zsidó telepek felett, vagyis e telepek amerikai álláspont szerint Izrael szerves részei, továbbá Washington Jeruzsálemet Izrael Állam egy és oszthatatlan fővárosaként ismerte el.



Trump nem pontosította, hogy hol lennének Izrael határai a ciszjordániai területeken, vagyis hogy valamennyi zsidó telep feletti izraeli fennhatóságot elismeri-e.



Az amerikai elnök egyben bejelentette, hogy kormányzata elismeri Izrael fennhatóságát a Golán-fennsík felett is.



Donald Trump realistának nevezte a tervet, és úgy vélekedett, ez "hatékony lépés" a béketeremtéshez és alap a közvetlen tárgyalásokhoz. Ezek lefolytatására és egy részletesebb menetrend kidolgozására közös bizottságot hívnak majd életre - mondta, de arra nem tért ki, hogy az érintett felek mindegyike részese lenne-e ennek a bizottságnak.



Mint fogalmazott: a tervezet "történelmi lehetőség" a palesztinok számára is az önálló államuk megteremtésére. "Elképzelésem mindkét fél számára előnyös" - szögezte le. Nyilvánvalóvá tette ugyanakkor, hogy a leendő palesztin állam megszületésének feltételei vannak. Mint mondta: a palesztinoknak egyértelműen vissza kell utasítaniuk a terrorizmus eszközét.



Közvetlenül azután, hogy közölte: Jeruzsálem Izrael egy és oszthatatlan fővárosa marad, bejelentette azt is, hogy az amerikai kormányzat nagykövetséget tervez nyitni Kelet-Jeruzsálemben, amelyet a palesztinok leendő fővárosának nevezett.



Az elnök ígéretet tett arra, hogy egyetlen palesztint sem fosztanak meg otthonától, nem költöztetnek el. Közölte azt is: amennyiben Mahmúd Abbász, a Palesztin Hatóság elnöke a békét választja, az Egyesült Államok és más országok is minden erejükkel segíteni fognak. Közölte, hogy levelet küldött Abbásznak a béketervről.



Trump kifejtette: sokat kell tennie a palesztinokért is, mert egyébként a béketerv "tisztességtelen lenne". Azt állította: a béketerv a palesztin gazdaság gyarapodását és a munkanélküliség csökkentését is lehetővé teszi. Trump szerint tíz év alatt egymillió munkahely jöhetne létre, és a bruttó hazai termék többszörösére növekedne.



Az amerikai elnök arra biztatta a muszlim országokat, hogy támogassák a béketervét. "Itt az ideje, hogy a muszlim világ korrigálja az 1948-ban elkövetett hibát" - mondta, utalva arra, hogy az 1948-ban hozott ENSZ-határozat után a muszlim világ elutasította Izrael Állam elismerését.



Trump megköszönte Ománnak, Bahreinnak és az Egyesült Arab Emírségeknek a békerve kidolgozása során tanúsított együttműködésüket és közvetítésüket.



Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő "történelmi napnak" nevezte a béketerv bejelentésének napját. Köszönetet mondott Trumpnak és kormányzata munkatársainak az előterjesztésért.



Az izraeli kormányfő közölte, hogy Izrael kész a tárgyalásokra egy leendő palesztin államról. Leszögezte: a palesztinoknak el kell ismerniük Izraelt "zsidó államként", és hangsúlyozta, hogy a palesztin menekültek nem kapnak jogot arra, hogy visszatérjenek a mai Izrael területére.



Netanjahu hangsúlyozta: a béketervvel Washington elismeri, hogy a palesztin területeken épült zsidó telepek Izrael részei, mert az amerikai elnök is elismeri annak fontosságát, hogy Izraelnek képesnek kell lennie önmaga védelmére a Jordán-völgyében és más vidékeken is.



Az izraeli kormányfő stratégiai fontosságúnak minősítette az izraeli szuverenitást Ciszjordániában, amelyet bibliai nevén, Júdea és Szamária néven említett. Bejelentette, hogy valamennyi zsidó településre és a Jordán-völgy egészére kiterjesztik Izrael joghatóságát, vagyis izraeli törvényeket léptetnek életbe.



Úgy vélekedett: az új béketerv reális és esélyt nyújt a tartós béke megteremtésére. Leszögezte azt is, hogy beleegyezett a palesztinokkal folytatandó tárgyalásokba, mert a Trump-tervet kiegyensúlyozottnak találja.



A tájékoztató után a Fehér Ház közleményben tudatta, hogy a Donald Trump által előterjesztett béketerv "demilitarizált" palesztin állam létrehozását irányozza elő.



Az amerikai elnök kedden délután a Twitteren héberül és arabul írt bejegyzést tett közzé, továbbá mellékelt térképeket is. Ezek egyikén a ciszjordániai telepeket Izrael állam részeként tüntette fel.



Az izraeli telepesek elutasítják Donald Trump béketervét



A ciszjordániai zsidó települések képviselői elutasítják Donald Trump béketervét a palesztin állam létrehozásának ígérete miatt - jelentette az izraeli tizenhármas kereskedelmi televízió híradása szerdán.



A telepesek elutasították a tervet, mert semmiképpen, semmilyen feltételek mellett sem hajlandók elfogadni a palesztin állam felállítását.



„Ha ez az ára az izraeli fennhatóság kiterjesztésének a ciszjordániai településekre, akkor inkább lemondunk annektálásukról” - nyilatkozta egyik képviselőjük a televízióban.



„Nagyon zavarban vagyunk” - mondta David Elhajani, a ciszjordániai telepesek tanácsának vezetője a Jediót Ahronót című újság honlapjának, a ynetnek.



„Nem tudunk egyetérteni egy olyan tervvel, amely magában foglalja egy palesztin állam létrehozását, hogy veszélyeztesse Izrael államát, és a jövőben jelentős veszélyt jelentsen” - tette hozzá.



„Kijelentjük, hogy soha nem engedjük meg egy palesztin állam létrehozását, még az izraeli uralom ciszjordániai kiterjesztésének árán sem” - tette hozzá.



A telepesek vezetői kedden találkoztak Washingtonban Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel, aki megpróbálta megszerezni támogatásukat a Trump-tervhez.



Az izraeli kormányfő viszont a Trump elnökkel való találkozót követően arról beszélt, hogy a tervezet „jó Izraelnak és jó a békének”.



Úgy vélekedett, hogy a korábbi béketervek azért vallottak kudarcot, mert megpróbáltak nyomást gyakorolni Izraelre a ciszjordániai kivonulás érdekében.



Netanjahu kifejtette: ő javasolta Donald Trumpnak, hogy a leendő palesztin állam fővárosa a Jeruzsálem peremvárosa, Abu Dis legyen, s az amerikai elnök beleegyezett ebbe. Hangsúlyozta azt is, hogy a békefolyamat végén Izrael csak „feltételekhez kötött, korlátozott szuverenitást” ajánl a palesztinoknak.



A nagyhatalmak különböző módon viszonyulnak Trump tervéhez



Oroszország tanulmányozni fogja a Donald Trump amerikai elnök által előterjesztett béketervet, a legfontosabb az, hogy a palesztinok és az arab országok képviselő kifejtsék a hozzá való viszonyukat - jelentette ki Mihail Bogdanov orosz külügyminiszter-helyettes, az orosz elnök közel-keleti és észak-afrikai különmegbízottja.



A török külügyminisztérium szerint viszont egyenesen „megöli” a palesztinok és az izraeliek közötti kétállami megoldást a béketerv, amelyet Törökország annexiós tervnek tart, amelynek szerintük az a célja, hogy „elbitorolja Palesztina földjeit”. „Palesztina népe és földje pénzzel nem megvásárolható” - nyomatékosították. A minisztérium aláhúzta, hogy Jeruzsálem „vörös vonal” Ankara számára. Jelezték: nem engedélyezik azokat a lépéseket, amelyek az Izrael által elkövetett megszállás és üldöztetés legitimációjára irányulnak.



Heiko Maas német külügyminiszter kedden úgy reagált a tervre, hogy csak olyan megoldás vezethet el az izraeliek és palesztinok közötti tartós békéhez, amelyet mindkét fél elfogad. A német diplomácia vezetője közleményében kiemelte, hogy az izraeli-palesztin konfliktus megegyezésen alapuló, kétállami megoldására van szükség, ezért üdvözlendő minden kezdeményezés, amely lendületet ad a régóta megrekedt közel-keleti békefolyamatnak.



London szerint komoly és megfontolásra érdemes az amerikai elnök által kedden bejelentett béketerv.



Dominic Raab brit külügyminiszter kedd esti közleményében úgy fogalmaz: a brit kormány üdvözli Donald Trump bejelentését.



Raab szerint „egyértelműen komoly tervről” van szó, amely tükrözi a kidolgozására fordított jelentős időt és erőfeszítést.



Egy olyan békemegállapodás, amely elvezet az izraeliek és a palesztinok békés együttéléséhez, az egész térség számára új lehetőségeket szabadíthat fel, és fényesebb jövőt teremthet a két érintett fél számára - áll a brit külügyminisztérium nyilatkozatában. (hírszerk./mti)



