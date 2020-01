Lemondott Marjan Sarec szlovén miniszterelnök

Marjan Sarec szlovén miniszterelnök hétfőn rendkívüli sajtótájékoztatón bejelentette lemondását, és új választások kiírását kezdeményezte - közölte a helyi sajtó.



"Ezzel a koalícióval és parlamenti helyzettel nem tudom teljesíteni az emberek elvárásait. A választások után leszek képes várakozásaikat teljesíteni" - jelentette ki a balközép szlovén koalíciós kormány miniszterelnöke. Hozzátette: a kisebbségi kormány a jelenlegi helyzetben nem képes véghezvinni a szükséges reformokat.



A szlovén kormányfő azután jelentette be lemondási szándékát, hogy Andrej Bertoncelj pénzügyminiszter az egészségbiztosítással kapcsolatos nézeteltérésekre hivatkozva hétfő reggel benyújtotta "visszavonhatatlan" lemondását.



A hatályos törvények szerint a miniszterelnök lemondásával automatikusan a kormány megbízása is megszűnik, azonban lehetőség van rá, hogy új parlamenti többség szerveződjön, akár új miniszterelnök-jelölttel.



Sarec szerint ugyanakkor a legjobb megoldás az volna, ha előrehozott parlamenti választásokat írnának ki. Mint mondta, a választásokon pártja, a Marjan Sarec Listája (LMS) közösen indulna a Miro Cerar előző miniszterelnök Modern Közép Pártjával (SMC), amelynek jelenlegi elnöke Zdravko Pocivalsek gazdaságfejlesztési és technológiaügyi minisztere.



"Tisztában vagyok azzal, hogy a politika konyhája azon fog dolgozni, hogy új átmeneti kormányt hozzon létre, de szerintem a legjobb és a legtisztességesebb az lenne, ha új választásokat írnánk ki, hogy az emberek elmondhassák, hisznek-e nekem" - húzta alá Sarec.



A 2018. június eleji parlamenti választást a Janez Jansa volt miniszterelnök vezette jobboldali, bevándorlásellenes Szlovén Demokrata Párt (SDS) nyerte meg 25 mandátumot szerezve, de nem tudott kormányt alakítani. A választásokon a második helyen befutott LMS elnökét, Marjan Sarecet augusztus eleji rendkívüli ülésén választotta meg a szlovén parlament miniszterelnök-jelöltnek. Az LMS 13 mandátumot szerzett a választásokon.



A szlovén parlament szeptember 13-án szavazta meg az új ötpárti koalíciós kormányt: az LMS, a szociáldemokraták (SD), a Modern Közép Pártja (SMC), Alenka Bratusek korábbi miniszterelnök pártja (SAB) és a nyugdíjaspárt (DeSUS) 43 szavazattal rendelkezik a 90 fős törvényhozásban.



A kisebbségi kívülről támogató Baloldal (Levica) párt, amely 9 mandátummal rendelkezik a parlamentben, idén novemberben megvonta a támogatását a kabinettől, mert az szerintük nem tartotta be a közös megállapodást.



Ezt követően Sarec a parlamenti többséget a két kisebbségi, a magyar és az olasz, valamint a jobboldali ellenzéki Szlovén Nemzeti Néppárt (SNS) négy képviselőjével tudta csak biztosítani, de a kormánykoalíción belül is egyre gyakoribbá váltak a nézeteltérések. (mti)

