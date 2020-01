Tovább nőtt a koronavírus halálos áldozatainak és fertőzötteinek a száma

Már 56 ember halálát okozta és 1975 embert fertőzött meg Kínában az új koronavírus okozta járvány - jelentették be a kínai egészségügyi hatóságok vasárnap. A megbetegedettek közül a legújabb mérleg szerint 324 ember állapota válságos. További 2684 fertőzésgyanús esetet is regisztráltak a kínai hatóságok.



Az ország 31 tartományából 29-ben regisztráltak fertőzötteket, már csupán a Tibeti-fennsíkon található, gyéren lakott Csinghaj tartományból és a Tibeti Autonóm Területről nem érkezett hír egyetlen esetről sem.



Koronavírus-fertőzést jelentettek már a többi között Japánból, Dél-Koreából, Tajvanról, Thaiföldről, Vietnamból, Szaúd-Arábiából, Szingapúrból, az Egyesült Államokból, Ausztráliából, Franciaországból és legújabban Kanadából is.



Közép-Kínában 56 millió ember mozgását korlátozzák a járvány megfékezése érdekében.



A kínai hatóságok hétfőtől leállítják az összes csoportos utazást bel- és külföldre egyaránt, hogy meggátolják az új koronavírus okozta járvány terjedését - jelentette szombaton a kínai állami televízió.



A kínai holdújévi ünnepek alatt, amelyek pénteken kezdődtek, rendszerint százmilliók kelnek útra Kínában, bel- és külföldre egyaránt.



A vírus behurcolását elkerülendő a pekingi hatóságok vasárnaptól leállítják a kínai főváros és a tartományok, valamint a Peking környéki városok közötti távolsági buszjáratokat is. Pekingben eddig már 30 megerősített fertőzést rögzítettek, de ezek nem mindegyike vezethető vissza Hupej tartománybeli látogatásokra.



Vasárnaptól határozatlan időre leállítják minden olyan gépjármű közlekedését a járvány fészkében, a 11 millió lakosú Vuhanban, amely nem létfontosságú. Bejelentették ezenkívül, hogy a már épülő kórházon túl egy másikat is felhúznak a városban a betegek gyógyítására.



Súlyosnak minősítette szombaton a járvány következtében kialakult helyzetet Hszi Csin-ping kínai elnök, a Kínai Kommunista Párt politikai bizottságának ülésén, amelyen a gyorsan terjedő fertőző betegség elleni intézkedésekről tárgyaltak - jelentette az állami televízió szombaton. Hszi Csin-ping azt mondta, hogy "gyorsul a járvány terjedése".



A televíziós tudósítás szerint a forrásokat és szakembereket a súlyos esetek kezelésére kijelölt kórházakba összpontosítják, nem fogják elhalasztani a gyógykezelést anyagi okokból, és biztosítják a szükséges gyógyászati anyagokat a fertőzés gócpontjába, Hupej tartományba és annak székvárosába, Vuhanba. A hatóságok gondoskodnak a vírus terjedésével kapcsolatos információk pontos, azonnali és átlátható közléséről.



Egészségügyi vészhelyzetet hirdetett ki Hongkongban szombaton Carrie Lam kormányzó a koronavírus terjedése miatt. Ez azt is jelenti, hogy korlátozzák a terület fizikai kapcsolatát az anyaországgal.



Miután pénteken elkezdődtek a holdújévi ünnepek, az iskolák egyébként is zárva tartanak hétfőtől, de az oktatási intézmények egészen február 17-éig nem is nyitnak ki újra Hongkongban. Teljesen leáll a légi és a gyorsvasúti közlekedés Hongkong és Vuhan között, és felfüggesztenek minden hivatalos látogatást Hongkong és Kína között a holdújévi ünnepek idejére. Hongkongban öt megerősített fertőzéses eset van, mindegyik köthető Vuhanhoz, valamint 122 embert tartanak kórházban fertőzés gyanújával.



A The Wall Street Journal című lap jelentette, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen bezárja vuhani konzulátusát, és egy bérelt repülővel elszállítja a városból ott tartózkodó állampolgárait, köztük diplomatákat és családtagjaikat, mintegy 230 embert.



A járat több napi tárgyalás eredményeképpen kapott felszállási engedélyt a kínai hatóságoktól - írta a lap.



Oroszország tárgyalást folytat Kínával állampolgárainak esetleges evakuálásáról Vuhanból és Hupej tartományból - jelentette a RIA Novosztyi orosz hírügynökség szombaton a pekingi orosz nagykövetségre hivatkozva, hozzátéve, hogy a képviselet sajtóattaséjának közlése szerint orosz állampolgárok nem fertőződtek meg a vírussal.



Franciaország is tervezi állampolgárainak evakuálását Vuhanból - írta szombaton a The South China Morning Post című kínai lap. A Peugeot, Citroen és Opel gépkocsigyártókat magába foglaló PSA-csoport bejelentette, hogy hazaszállíttatja Kínából az ott dolgozó alkalmazottait és családtagjait együttműködve a kínai hatóságokkal és a francia konzulátussal.



Jól van az új koronavírus okozta megbetegedéssel, elkülönítve kezelt három fertőzött ember Franciaországban, egy Párizsban turistáskodó kínai házaspár és egy Bordeaux-ban élő kínai származású francia férfi. Mindhárman a héten érkeztek a fertőzés gócpontjának számító kínai Vuhanból - jelentette szombaton a francia közrádió.



Továbbra sincs magyar érintettje a Kínából kiinduló koronavírusnak, Magyarországon két gyanús esetet vizsgáltak ki, de egyiknél sem igazolódott be a fertőzés - mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) tájékoztatásért is felelős államtitkára szombaton Budapesten, sajtótájékoztatón. (mti)

