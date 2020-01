Donald Trump ügyvédjei szerint az impeachment beavatkozás a választási folyamatba

A Donald Trump elleni alkotmányos felelősségre vonási eljárással (impeachment) a demokraták az amerikai történelem legnagyobb beavatkozását követik el a választási folyamatba - hangoztatták az eljárás szenátusi tárgyalásán az elnök védői szombaton.



A szombati tárgyalási napon vette kezdetét a korábban az elnök erőteljes védelmét ígérő jogászcsapat tagjainak érvelése a demokraták által megfogalmazott vádpontokkal szemben. A nyitóbeszédet Pat Cipollone, a jogászcsapat egyik vezetője tartotta. Hangsúlyozta, hogy az eljárással a demokrata párti politikusok az amerikai választók 2016-ban kinyilvánított akaratát, a Donald Trump elnökké választását hozó választási eredményt akarnák felülírni. Leszögezte, hogy "az elnök egyáltalán nem követett el semmi kivetnivalót".



Cipollone kifejtette: "A demokraták nemcsak arra kérnek, hogy változtassuk meg a legutóbbi választások eredményét, hanem arra is, hogy vegyük le Donald Trump nevét a körülbelül kilenc hónap múlva sorra kerülő választások szavazócédulájáról". Mint fogalmazott: olyasmit kérnek, amit a szenátus még soha nem tett meg, és kérik ezt minden bizonyíték nélkül.



Mike Purpura, a Fehér Ház jogásza beszédében arra helyezte a hangsúlyt, hogy Donald Trump nem gyakorolt nyomást Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre. Vitatta, hogy júliusi telefonbeszélgetésükkor Trump a "valamit valamiért" elv alapján, mintegy nyomásgyakorlásként vetette volna fel a demokraták elnökjelöltségére pályázó Joe Biden egykori alelnök és fia, Hunter Biden korábbi ukrajnai üzleti ügyeinek kivizsgálását.



A demokraták erre alapozva indították meg a vizsgálatokat, majd az impeachment-eljárást. Állításuk szerint ugyanis Trump a személyes érdekeit - újraválasztási kampányát - helyezte előtérbe, amikor felvetette a vizsgálatot Bidenék ellen. Purpura idézte a telefonbeszélgetés egyik mondatát, amelyben az amerikai elnök így fogalmazott: "tegyen meg egy szívességet nekünk". A jogász érvelése szerint ez a mondat eleve felmenti Donald Trumpot a demokraták vádja alól, hiszen a "nekünk" kifejezéssel Trump az Egyesült Államokra utalt. Hozzáfűzte: Zelenszkij is úgy nyilatkozott, hogy nem érzett nyomásgyakorlást. Purpura szerint az ukrán államfőnek és magas rangú ukrán tisztségviselőknek augusztus végéig nem is volt tudomásuk arról, hogy az amerikai kormányzat késleltette az országnak megszavazott katonai segély folyósítását.



Patrick Philbin, a jogászcsapat tagja kétségbe vonta Adam Schiff képviselőnek, a vádat előterjesztő demokrata párti impeachment-menedzserek vezetőjének szavahihetőségét, hitelességét. Philbin bejátszott egy videorészletet, amelyben Adam Schiff azt állította, hogy az általa vezetett képviselőházi hírszerzési bizottságnak nem voltak kapcsolatai a Trump-Zelenszkij telefonbeszélgetés tényét kiszivárogtató személlyel. Később azonban beismerte, hogy munkatársai már jóval azelőtt kapcsolatban álltak vele, hogy a kiszivárogtató benyújtotta volna vizsgálatra irányuló kérelmét a hírszerzés ellenőrzési főigazgatójának.



A mindeddig névtelen kiszivárogtatóról szólva Philbin azt hangsúlyozta: a hírszerző közösség ellenőrzési főigazgatója, Michael Atkinson levélben erősítette meg, hogy a Trump-Zelenszkij-beszélgetés tényét kiszivárogtató személy politikailag elfogult személy.



Jay Sekulow, a jogászcsoport Cipollone melletti másik vezetője - aki egyébként Donald Trump személyes ügyvédje is - a pódiumon bemutatta azt a jelentést, amelyet Robert Mueller és csapata állított össze a 2016-os amerikai választásokba történt orosz beavatkozás és a Trump kampánycsapata munkatársai és oroszok közötti feltételezett együttműködés vizsgálatai után. Sekulow kifejtette: a demokraták az impeachment-eljárással megpróbálják "újrajátszani" a csaknem két évig tartó Mueller-vizsgálatot. A jogász, kezében a jelentéssel azt is fontosnak tartotta közölni: az az eljárás 32 millió dollárt emésztett fel. Az amerikai elnököt védő jogászcsapat alig több mint két óra múltán befejezte érvei előterjesztését. A tárgyalást hétfőn, a kora délutáni órákban folytatják.



A beszédek elhangzása után a demokrata párti szenátorok reagáltak a hallottakra. Adam Schiff azt fejtegette: a védők szerinte nem vonták kétségbe, hogy az elnök "külföldi nemzetet sürgetett, hogy avatkozzék be a választási folyamatunkba". Úgy vélekedett, hogy a védők "megpróbálták elferdíteni és kiforgatni az igazságot". Chuck Schumer, a demokraták szenátusi frakciójának vezetője és Elizabeth Warren, a demokraták elnökjelöltségére pályázó massachusettsi szenátor azt emelte ki, a védőbeszédek megerősítették őket abban, hogy szükség van tanúk beidézésére a tárgyaláson. (mti)

