Spiegel: nem zárják ki a Fideszt az Európai Néppártból

Egyelőre nem zárják ki a Fideszt az Európai Néppártból (EPP), mert nincs meg a magyar kormánypárt tagságának megszüntetéséhez szükséges többség a jobbközép erőket összefogó pártcsaládban - jelentette pénteken a Der Spiegel.



A német hírmagazin hírportálján - és nyomtatásban szombaton megjelenő számában - közölt beszámolóban kiemelték, hogy Orbán Viktor magyar kormányfő pártjának továbbra sem kell tartania attól, hogy kizárják az EPP-ből.



Értesülésük szerint Donald Tusk, az EPP elnöke tagpárti vezetőkkel telefonon folytatott megbeszélésein világossá tette, hogy jelenleg nincs meg a többség a Fidesz tagságának megszüntetéséhez, ami főként a nagyobb tagpártok hozzáállásának tulajdonítható.



Az EPP nagyobb tagjai közé tartozik a kormányzó német Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a bajor testvérpárt, a Keresztényszociális Unió (CSU) - írta a Der Spiegel, hozzátéve: a telefonbeszélgetéseken Paul Ziemiak CDU-főtitkár és Markus Söder CSU-elnök, bajor miniszterelnök is "óvott attól, hogy a Fideszt elhamarkodva, véglegesen kitessékeljék az EPP-ből".



Donald Tusk hétfőn a Twitter közösségi portálon a Fidesz tevékenységének vizsgálatára létrehozott háromfős testülettel tartott találkozója után azt írta, hogy tanácskozik a pártcsalád vezetőivel, majd az EPP politikai közgyűlésének február 3-4-i brüsszeli ülésén közzéteszi értékelését a testület jelentéséről.



Az EPP politikai közgyűlése tavaly március 20-án az elnökség és a Fidesz megegyezése alapján a Fidesz tagságának felfüggesztéséről határozott a párt kritikus álláspontja és a pártcsalád alapvető értékeinek állítólagos megsértése miatt. Arról is határoztak, hogy megvizsgálják a magyarországi helyzetet és a Fidesz tevékenységét. A vizsgálatra felállított testületet Herman Van Rompuy, az Európai Tanács korábbi elnöke vezeti, további tagjai Wolfgang Schüssel volt osztrák kancellár és a CDU-s Hans-Gert Pöttering, az Európai Parlament korábbi elnöke.



Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a márciusi ülés utáni nemzetközi sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a Fidesz egyoldalúan függeszti fel jogai gyakorlását a háromtagú bizottság jelentésének elkészültéig. Közölte, hogy a Fidesz is felállította a maga "három bölcs emberének bizottságát" - amely tárgyal a néppárt delegáltjaival -, és tőlük várja majd azt a jelentést, amelyet letesznek a Fidesz asztalára az európai parlamenti választás után arról, hogy miként alakítsák az EPP és a Fidesz viszonyát, van-e helye a néppártban a Fidesznek, milyen néppártban van helye, és abban mit kell képviselnie a Fidesznek. (mti)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!