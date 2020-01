Brexit: Boris Johnson aláírta a kilépési megállapodást

Aláírta a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő megállapodást péntek este Boris Johnson brit miniszterelnök.



A Downing Street által közzétett nyilatkozatában a konzervatív párti kormányfő "fantasztikus pillanatnak" nevezte a dokumentum aláírását.



Johnson szerint ezzel a formális aktussal végre teljesült a brit EU-tagságról 2016-ban rendezett - a kilépésre voksolók szűk, 51,89 százalékos többségű győzelmével végződött - népszavazás döntése, és véget érhet a vitatkozás, a megosztottság, amely túlságosan hosszú ideig tartott.



"Most már egységes országként továbbléphetünk, egy olyan kormány vezetésével, amely a jobb közszolgáltatások, a bővülő lehetőségek megteremtésére összpontosít, és arra, hogy a ragyogó Egyesült Királyság minden zuga kiteljesíthesse képességeit" - fogalmazott az aláírást követő nyilatkozatában a brit miniszterelnök.



Johnson célként jelölte meg azt is, hogy az Egyesült Királyság barátként és szuverén, egyenrangú félként erőteljes új viszonyrendszert alakítson ki az Európai Unióval.



A Downing Street tájékoztatása kiemeli azt is, hogy Johnson - ahogy ez ünnepélyes jellegű aláírások esetén a londoni miniszterelnöki hivatalban hagyomány - Parker típusú töltőtollal írta alá a kilépési megállapodást.



A miniszterelnöki hivatal által közzétett fotó tanúsága szerint a brit kormányfő aláírását viselő oldalon az Európai Unióban honos összes nyelven, köztük magyarul az áll, hogy "Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága részéről".



A Johnson által aláírt kilépési megállapodást Brüsszelből szállították Londonba, és a ceremónián az Európai Unió, a brit külügyminisztérium és a Downing Street tisztviselői is jelen voltak, köztük David Frost, a brit Brexit-tárgyalóküldöttség vezetője.



Az Egyesült Királyságban csütörtök este emelkedett törvényerőre a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő megállapodás, miután a parlament által elfogadott egyezményt II. Erzsébet királynő jóváhagyta.



Az Egyesült Királyság jövő pénteken brit idő szerint 23 órakor, közép-európai idő szerint éjfélkor, 47 évnyi és egy hónapnyi tagság után lép ki az Európai Unióból. (mti)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!