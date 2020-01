Közép-Kínában 40 millió ember mozgását korlátozzák a járvány megfékezése érdekében

Mintegy 40 millió ember mozgását korlátozzák Közép-Kínában az újfajta koronavírus okozta tüdőgyulladás-járvány megfékezése érdekében, ennyien laknak ugyanis összesen abban a 13 Hupej tartománybeli városban, amelyekben péntekig bizonytalan időre felfüggesztették a kifelé tartó közlekedést - derül ki a kínai sajtó pénteki tudósításaiból.



Helyi idő szerint péntek délutánra országosan 880 fölé emelkedett a fertőzöttek száma, míg a halálos áldozatoké 26-ra nőtt. Bár a fertőzöttek túlnyomó többségét még mindig a járvány epicentrumaként ismert, közép-kínai Hupej tartományban tartják számon, a halálos áldozatok közül egy a Pekinggel szomszédos Hopej, egy pedig az észak-kínai Hejlungcsiang tartományokban hunyt el. Az ország 31 tartományából immár 29-ben regisztráltak fertőzötteket, már csupán a Tibeti-fennsíkon található, gyéren lakott Csinghaj tartományból, és a Tibeti Autonóm Területről nem érkezett hír egyetlen esetről sem.



A vírusnak az eddigiekkel ellentétben most már fiatal áldozata is van: csütörtökön egy 36 éves férfi halt bele a fertőzésbe, akit három napig tartó láz miatt vittek nemrég kórházba. Halálát végül váratlan szívleállás okozta. A fővárostól mintegy 130 kilométerre található Tiencsin városában a vasúti személyzet két olyan tagjánál diagnosztizálták a fertőzést, akik előzőleg ugyanabban a vasúti kocsiban teljesítettek szolgálatot - jelentette pénteken a város járványügyi központja. A szóban forgó vonatot átvizsgálták, a fertőzöttekkel kapcsolatba került embereket pedig orvosi megfigyelés alá helyezték.





A kínai kormány szerepét betöltő Államtanács a weboldalán tett közzé felhívást, amelyben az óvintézkedésekkel kapcsolatos mulasztások bejelentésére szólította fel a lakosságot. A felhívásban azt írják: ügynököket jelölnek majd ki mindenféle késlekedés, információ-elhallgatás, hanyagság és nem megfelelően végzett járványügyi intézkedés kivizsgálására.



A CCTV kínai állami hírcsatorna pénteki tudósítása szerint a kínai hadsereg központi vezetése utasítást adott a járvány kiindulópontjának számító Vuhanban működő katonai kórház személyzetének, hogy nyújtsanak segítséget a város többi kórházának, ahol a személyzet elcsigázott küzdelmet folytat a rengeteg páciens ellátása érdekében. A riport szerint a katonai kórház 40 tisztje már meg is kezdte a munkát a vuhani tüdőklinika intenzív osztályán.



A 11 milliós városban emellett jelenleg több száz munkás dolgozik egy 1000 páciens ellátásra alkalmas kórház felépítésén. Az előregyártott elemekből készülő épület felállítására hat napot szánnak, a kórház pedig a tervek szerint már február 3-án megkezdené a működését. A South China Morning Post című hongkongi lap értesülése szerint a munkásoknak napi 1200 jüant (52 ezer forint) - vagyis az átlagos bérük háromszorosát - fizetik azért, hogy minél gyorsabban folyjon az építkezés. A 17 évvel ezelőtti atípusos tüdőgyulladás (SARS) járvány idején Pekingben volt példa hasonló intézkedésre: akkor több ezer munkás dolgozott azért, hogy néhány nap alatt felhúzzanak egy betegellátó központot a fővárosban.



Országszerte egyre több, a turisták tömegeit vonzó nevezetességet és látogatóközpontot zárnak be annak érdekében, hogy a járvány terjedése kiküszöbölhető legyen. Pénteken közölték, hogy a pekingi Tiltott Város mellett szombattól a kínai Nagy Fal fővároshoz közel eső szakaszai sem fogadják a látogatókat. Bezárja továbbá kapuit a sanghaji Disneyland, és több, országos jelenléttel bíró mozilánc, valamint színházak is.



A pekingi és a sanghaji városvezetés arra szólította fel a lakosságot pénteken, hogy amennyiben a közelmúltban jártak a vírus által legsúlyosabban érintett területeken - vagyis Vuhanban vagy környékén -, akkor 14 napon át ne hagyják el otthonukat. A nemzeti egészségügyi bizottság szerint ugyanis a vírus lappangási ideje akár 14 napig is eltarthat. A kínai államvasút és a polgári repülési hatóság pedig közölte: minden utasnak visszatérítik a január 24-e utánra érvényes belföldi vonat- vagy repülőjegye árát, amennyiben elővigyázatosságból mégsem szeretne útra kelni.



A kínai járványügyi központ pénteken, egy újonnan életbe léptetett, nemzeti kutatáskiszolgáló rendszeren keresztül közzétette az új koronavírus első törzsének adatait. A weboldalon továbbá a vírusról készült elektron-mikroszkópos felvételek, valamint a vírus azonosításhoz szükséges tesztek is elérhetők. A továbbiakban ugyanitt közlik majd a vírussal kapcsolatos tudományos-technológiai adatokat és forrásanyagokat is, hogy ezzel segítsék a vonatkozó kutatásokat. A kínai tudományos és technológiai minisztérium pedig nyolc kutatási projektet indított el a koronavírus-járvány megfékezése érdekében - jelentette pénteken a Hszinhua állami hírügynökség, (MTI)

