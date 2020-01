Lezárult a Brexit-megállapodás tárgyalása a brit parlamentben

Lezárult szerda este a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő megállapodás törvénybe iktatását célzó tervezet tárgyalása a brit parlamentben. II. Erzsébet királynő formális hozzájárulásával - amely a jogszabály kihirdetésének felel meg - a törvény hamarosan életbe lép, és immár gyakorlatilag bizonyos, hogy az Egyesült Királyság jövő pénteken, a Brexit határnapján kilép az Európai Unióból.



Az alsóház két hete kényelmes többséggel, 330-231 arányban már elfogadta a Brexit-megállapodás ratifikálásához szükséges tervezetet, amely ezután a felső kamara, a Lordok Háza elé került.



A főrendi tagokból álló, nem választott felsőház több olyan módosítást csatolt a Brexit-törvénytervezethez, amely ellenkezik a Boris Johnson miniszterelnök vezette konzervatív párti kormány szándékaival. Így az alsóház szerda délután ismét napirendre vette a tervezetet, és alig két óra alatt sorban, minden alkalommal jelentős többséggel kiszavazta belőle a felsőházi módosításokat.



Így kikerült a tervezetből az a módosítás is, amely külön kérvényezési kötelem nélkül, automatikusan tartózkodási jogot biztosított volna az Egyesült Királyságban élő külföldi EU-állampolgároknak.



A jelenleg érvényes brit szabályozás alapján az Egyesült Királyságban törvényesen és életvitelszerűen tartózkodó külföldi EU-állampolgárok a Brexit után is maradhatnak az országban és megtarthatják összes megszerzett jogosultságukat, de meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyért - hivatalos elnevezéssel letelepedett jogi státusért - kell folyamodniuk a brit belügyminisztériumhoz. Ennek határideje 2021. június 30.



A felső kamara által beillesztett módosítások alsóházi kiszavazása után a tervezet - a félhivatalos zsargonban parlamenti pingpongnak nevezett eljárás keretében - visszakerült a Lordok Háza elé.



A felsőház kitarthatott volna az általa kezdeményezett módosítások mellett, vagy ragaszkodhatott volna valamilyen kompromisszumos megoldáshoz, és akkor a Brexit-törvénytervezet még néhányszor megjárta volna a két ház közötti utat.



Szerda este azonban a felsőházi tagok erről a lehetőségről lemondtak és a kiszavazott módosítások újbóli beillesztése nélkül átengedték a tervezetet, így a parlamenti tárgyalás véget ért.



A brit törvényhozás részéről ennek alapján immár nincs akadálya annak, hogy az Egyesült Királyság a Brexit jelenleg érvényes határnapján, vagyis január 31-én, jövő pénteken brit idő szerint 23 órakor - közép-európai idő szerint éjfélkor - kilépjen az Európai Unióból.



Az Európai Parlamentnek ugyanakkor a jövő héten még ratifikálnia kell a Brexit feltételrendszeréről szóló megállapodást.



Az előző brit miniszterelnök, Theresa May kormánya háromszor terjesztette az alsóház elé a 2018 novemberében elért eredeti Brexit-egyezményt, de a kamara - amelyben a Konzervatív Párt akkor még kisebbségben volt - mindháromszor leszavazta a tervezetet.



May nem sokkal később távozott a Konzervatív Párt és a kormány éléről.



Az előző parlament alsóházának képviselői tavaly októberben - immár a jelenlegi miniszterelnök, Boris Johnson kezdeményezésére - megszavazták ugyan a Brexit-megállapodás alapelveit, rögtön ezután azonban leszavazták a megállapodás törvénybe iktatására kidolgozott rendkívül feszes kormányzati menetrendet. Azzal érveltek, hogy egy ilyen terjedelmű és ennyire bonyolult jogszabálytervezetet nem lehet gondosan áttanulmányozni és elbírálni a kormány által három tárgyalási napban meghatározott idő alatt.



Johnson ezután már nem terjesztette újból az akkori alsóház elé a Brexit-törvénytervezetet, hanem - szintén a parlamenttel vívott hosszas csörték után - december 12-ére előrehozott választásokat írt ki.



A választáson a kormányzó Konzervatív Párt a várakozásoknál jóval nagyobb, több mint három évtizede példátlan mértékű győzelmet aratott, és az addigi kisebbségi kormányzás után immár kényelmes, 80 fős többsége van a londoni alsóházban.



A kormány azóta a Brexit-megállapodásról tartott összes alsóházi szavazást gond nélkül, jelentős többséggel megnyerte.



Így szerda este véglegessé vált, hogy az egyezményből törvény lesz, és az is, hogy az Egyesült Királyság a jövő héten rendezett módon, ratifikált megállapodással lép ki az EU-ból. (mti)



Nyitókép: DW

