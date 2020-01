Náci, dzsihadista és más szélsőséges terrorszervezek szimbólumai között az ukrajnai címer és a Greenpeace jelképe is

Feszültséget okoz Ukrajna és Nagy-Britannia között, hogy a brit rendőrségnek a terrorellenes küzdelemhez kapcsolódó egyik kiadványában a szélsőjobboldali szervezetek jelképei között felsorolták az ukrán állam címerét is.



Vadim Prisztajko ukrán külügyminiszter kedden a Twitteren felszólította a brit felet, hogy távolítsák el az ukrán címert a brosúrából.

Bejegyzésében rámutatott: miután Londonban kifejezték sajnálatukat az eset miatt, eljött az ideje annak, hogy megvizsgálják a tájékoztató segédanyagot, és eltávolítsák onnan az ukrán címert, amely „nem oda való”.



Előzőleg Ukrajna londoni nagykövetsége is nemtetszését fejezte ki a Twitteren amiatt, hogy továbbra sem kaptak választ arra: mikor távolítják el a címert a szóban forgó füzetecskéből.





Placing the Trident #Tryzub, constitutional national symbol&Coat of Arms of #Ukraine, in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers&medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb