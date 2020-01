Hárommillió dollárt ajánl Trump meggyilkolásáért egy iráni politikus

Hárommillió dolláros vérdíjat ajánlott Ahmad Hamzeh iráni politikus „bárkinek, aki megöli Trumpot”- tájékoztat az Euronews. A portál szerint a politikus az iráni parlamentben tette ezt a bejelentést kedden, továbbá megfenyegette az USA-nak a régióban található katonai bázisait és nagykövetségeit is





Ahmad Hamzeh és Donald Trump

A Kerman provinciában található Kanudzs város parlamenti képviselője kijelentette, hogy ő is, és minden kerman-i lakos a meggyilkolt tábornok katonája, és meg fogják mutatni, hogy „a mártírrá lett Szulejmáni sokkal veszélyesebb, mint a még életben lévő és harcoló Szulejmáni volt”.A Kerman régió az amerikai katonák által meggyilkolt Khaszim Szulejmáni tábornok szülőhelye is egyben. Az Iránban nemzeti hősnek tartott tábornok Kermanban tartott búcsúztatásán több tucat ember is életét vesztette , mert agyontaposták őket a koporsóhoz igyekvő tömegben.