Johnson: az új bevándorlási szabályozás az embert nézi, nem az útlevelet

A brit EU-tagság megszűnése (Brexit) után tervezett új bevándorlási szabályozás "az embert helyezi előtérbe, nem az útlevelet" - mondta hétfőn Boris Johnson brit miniszterelnök.



Johnson a Londonban rendezett brit-afrikai befektetési csúcsértekezleten kijelentette: az új rendszer a jelenleginél igazságosabb lesz és egyenlőbb elbírálást tesz lehetővé.



Azzal, hogy mindenkit egyformán kezel, függetlenül attól, hogy ki honnan érkezett, és az útlevél helyett az embert helyezi előtérbe, a majdani új brit bevándorlási rendszer lehetővé teszi azt is, hogy a világ bármely részéről a legjobb tehetségeket lehessen Nagy-Britanniába csábítani - fogalmazott a brit kormányfő.



Boris Johnson szerint mindez jó hír azoknak, akik azért érkeznek Nagy-Britanniába, hogy a világ legjobb egyetemein tanuljanak, részesei lehessenek a magasan fejlett technológia forradalmi fejlődésének, vagy azért, hogy "a pénzügyi világ titánjainál dolgozzanak".



A konzervatív párti brit kormány az ausztráliai pontozásos elbíráláshoz hasonló, egységes - vagyis az Európai Unióból és az unión kívüli országokból érkezőkre egyformán érvényes - bevándorlási szabályozást kíván életbe léptetni a brit EU-tagság jövő pénteken esedékes megszűnése után tervezett 11 havi átmeneti időszak lejártával, vagyis várhatóan 2021 januárjától.



A tervezett új szabályozás értelmében a bevándorlási kérelmek elbírálása során előnyben részesülnek azok, akik tudnak annyira angolul, hogy nyelvtudásukat munkájukban és mindennapi életvitelükben hasznosítani tudják.



Ugyancsak előnyös elbírálásra számíthatnak, akik a brit üzleti szektor számára elsődleges fontosságú munkát tudnak végezni, és azok is, akik maguk létesítenek olyan üzleti vállalkozásokat, amelyek brit munkavállalókat alkalmaznak és Nagy-Britanniában adóznak.



London emellett jelentősen növeli azoknak az elsősorban tudományos, egészségügyi és ipari kutatással foglalkozó szervezeteknek a számát, amelyek a jövőben jogosultak lesznek magasan képzett külföldi szakemberek toborzására gyorsított letelepedési és munkavállalási eljárás felajánlásával.



Boris Johnson a BBC televíziónak nyilatkozva nemrégiben - az Európai Unióban érvényes szabad mozgásra utalva - azzal indokolta az általános bevándorlási szabályok szigorítását, hogy jelenleg ellenőrizetlen bevándorlás zajlik egy több mint 500 millió lakosú térségből, és a szakképesítés nélküliek bevándorlása az elmúlt húsz évben a nagy-britanniai bérek emelkedését is akadályozta.



Johnson szerint az uniós bevándorlási szabályozás mindemellett diszkriminatív az EU-n kívüli országokból érkezőkkel szemben.



Hasonló érveket Johnson elődje, Theresa May volt brit kormányfő is használt.



May a Brit Iparszövetség (CBI) tavalyi éves kongresszusán felszólalva azt mondta: a brit EU-tagság megszűnése utáni új brit bevándorlási szabályozás véget vet annak, hogy az Európai Unióból érkezők szakképzettségüktől, szakmai tapasztalataiktól függetlenül "beállhatnak a sor elejére, a Sydneyből érkező mérnökök vagy a Delhiből érkező szoftverfejlesztők elé".



A volt brit miniszterelnök e kijelentését számos bírálat érte, és May nem sokkal később elnézést kért, elismerve, hogy nem lett volna szabad e szóhasználattal élnie. (mti)

