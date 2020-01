Csökkenthetik a parlamenti bejutási küszöböt Szerbiában, de az nem tenne jót a kisebbségeknek

Ötről három százalékra csökkenthetik a parlamenti bejutási küszöböt Szerbiában - értesült a Politika című belgrádi napilap, elemzők és újságírók pedig azt latolgatják, milyen befolyása lehet ennek a tavaszi választásokra.



Várhatóan április 26-án általános választásokat tartanak Szerbiában. A voksolásra készülve több ellenzéki párt is bojkottot jelentett be, mert nem tartja tisztességesnek azokat a módszereket, amelyekkel a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) politizál. Az ellenzék főként azt veti az Aleksandar Vučić államfő vezette SNS szemére, hogy "rátette a kezét" a médiára, így az ellenzéknek szinte esélye sincs megjelenni a komolyabb csatornákon és műsorokban vagy akár az írott sajtóban.



A bírálatokkal egy időben jelent meg az információ a bejutási küszöb csökkentéséről, ami lehetőséget adna a kisebb támogatottsággal rendelkező pártoknak is arra, hogy bekerüljenek a törvényhozásba.



A Vecernje Novosti című belgrádi napilap keddi elemzése szerint a bejutási küszöb csökkenése a leginkább Vojislav Šešelj Szerb Radikális Pártjának (SRS), az egykori olimpiai bajnok vízilabdázó Aleksandar Šapić vezette Szerb Patrióta Szövetségnek (SPAS), valamint a Sergej Trifunović színész vezette Szabad Polgárok Mozgalmának (PSG) felelne meg, támogatottságuk ugyanis a közvélemény-kutatások szerint 3-6 százalék között mozog.



Aleksandar Vučić szerint is inkább az ellenzéknek hozna hasznot a változtatás, véleménye szerint azonban ezzel színesebb lenne a politikai paletta a parlamentben, az állampolgárok szélesebb körének véleménye érvényesülhetne.



Bojan Klačar, a Szabad Választásokért és Demokráciáért Központ (CeSID) képviselője kiemelte: a közvélemény-kutatások alapján arra lehet következtetni, hogy az ötszázalékos választási küszöböt csak az SNS és jelenlegi koalíciós partnere, a Szerbiai Szocialista Párt (SPS) lépné át, ez pedig furcsa helyzetet eredményezne a törvényhozásban, így ha három százalékra csökken a bejutási lépcső, több párt is megjelenhet a szerb országgyűlésben.



Ugyanakkor - a CeSID képviselője szerint - nem szerencsés a változtatás időzítése, közvetlenül a választások előtt ugyanis visszatetszést kelthet a választási törvény módosítása.



A Vecernje Novosti ugyanakkor arra emlékeztet, hogy 2008-ban is a választások előtt módosították a törvényt, a helyi önkormányzati választáson akkor emelték meg a bejutási küszöböt 3-ról 5 százalékra, és akkor törölték el a közvetlen polgármester-választást is.



A lap szerint nem lehet tudni, hogy az ellenzék hogyan reagálna a lépésre, a bojkottra készülők körében ugyanis egyet nem értés alakulhatna ki arról, érdemes-e valóban elállni a versenytől, ha ilyen "könnyű" a bejutás, hiszen a parlamenti jelenléttel költségvetési támogatás is jár, ami a legtöbb párt fennmaradása szempontjából elengedhetetlen.



A több pártot tömörítő, Szövetség Szerbiáért elnevezésű formáció egyelőre szkeptikus. Nyilatkozó tagjai szerint a bejutási küszöb csökkentése a kormánypártok trükkje, amellyel "a valódi ellenzéket hamis ellenzékre tudnák cserélni", vagyis olyan, újonnan létrehozott pártok is bejuthatnának a törvényhozásba, amelyek a kampány során ugyan ellenzéki gondolatokat közvetítenek, valódi céljuk viszont az, hogy a parlamentbe jutva a kormányzó SNS elképzeléseit támogassák.



A változtatás a kisebbségi pártokra is negatív hatással lehet. A kisebbségek képviselői úgynevezett természetes küszöb alapján jutnak be a képviselőházba, ami azt jelenti, hogy annyi kisebbségi képviselő kerülhet be a parlamentbe, ahányszor az egy mandátumhoz szükséges szavazatszámot megszerzi egy nemzeti kisebbségi párt.



Az alacsonyabb küszöb megnövelné a mandátumszerzéshez szükséges szavazatszámot, és csökkentené az úgynevezett lehulló szavazatokat, így a kisebbségek kiszorulnának a parlamentből. (mti/hírszerk.)



Nyitókép: Perty of European Socialists

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!