Legális lett a melegházasság Észak-Írországban

A hétfői naptól kezdődően az azonos neműek házasságát már törvényesen is elismerik Észak-Írországban. Az első házasságot már akár februárban megköthetik, mivel a pároknak 28 nappal előbb jelezniük kell a szándékukat, így az első esküvő várhatóan a Valentin-nap hetében tartják meg – írta a BBC.



Azok a párok, akik már házasok, a házasságukat most hivatalosan elismertethetik Észak-Írországban. Az állami szervek konzultálni fognak az egyházakkal is idén a melegházassághoz való hozzáállásukról, illetve arról is, hogyan alakítható át a bejegyzett élettársi kapcsolat házasságra.



Colin McGinn a munkáspárti ír parlamenti képviselő szerint mindenki, aki értékeli az egyenlőséget, a szerelmet és a tiszteletet, ma ünnepelhet, mert ez egy jó nap Észak-Írországnak, egy fontos nap a polgárok jogainak és egy remek nap az azonos nemű párok számára, akik immár bejelentkezhetnek házasságra is.



A világszerte az emberi jogokért küzdő civil szervezet, az Amnesty International képviselője Patrick Corrigan egyenesen történelmi napnak nevezte a módosítást, mert szerinte túl sokáig voltak az LMBT+ közösség tagjai Észak-Írországban másodrangú polgárok.



Az azonos neműek házasságát nem az észak-ír, hanem a brit parlament fogadta el tavaly októberben. Akkor ultimátumot intézett ezzel az ír politikusoknak, hogyha január 13-ig nem alapítják újjá az évekkel ezelőtt felbomlott parlamentüket, akkor érvénybe lép. Az észak-ír parlament végül csak néhány napja állt össze, de már a megadott határidőn túl.



Angliában, Skóciában és Walesben mát 2014 óta engedélyezett az azonos neműek házassága. (BBC/hírszerk.)

