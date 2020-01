Több tízezren tüntettek Hongkongban általános választójogot követelve

Ezrek vonultak utcára Hongkong üzleti negyedében vasárnap az általános választójog bevezetését követelve a szeptemberben esedékes törvényhozó tanácsi választásokra - számolt be internetes oldalán a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap.



A demonstrációt egy nappal a tajvani elnökválasztás után tartották, amelyen Caj Jing-ven leköszönő elnök, a függetlenségpárti Demokratikus Haladás Pártjának (DPP) politikusa rekorderedménnyel diadalmaskodott a Kínával szorosabb kapcsolatok fenntartását szorgalmazó Nemzeti Párt (Kuomintang) jelöltjével szemben. Az eredményt széles körben Caj határozott kiállásának tulajdonítják a pekingi vezetéssel szemben.



Caj győzelmét a hongkongi demokráciapárti aktivisták is nagy örömmel fogadták, a SCMP szerint ugyanis úgy vélik, a tajvani választási eredmény újabb lendületet adhat a Hongkongban immár hetedik hónapja tartó tüntetéshullámnak, amelyet eredetileg a kiadatási törvény módosítását célzó tervezet váltott ki, mára azonban a Peking-barát kormányzattal szembeni általános tiltakozássá alakult.



A vasárnap tartott megmozdulás résztvevői arra kérték a nemzetközi közösséget, hogy alkalmazzanak szankciókat a hongkongi hatóságokkal szemben abban az esetben, ha az általános választójogra vonatkozó követelést nem teljesítik. A szervezők szerint a szankciókat a kormányzat tisztviselőire és a rendőrökre is ki kellene terjeszteni, amiért megsértették az ott élők emberi jogait.



Novemberben Donald Trump amerikai elnök - Peking többszöri tiltakozási ellenére - életbe léptetett egy új törvényt, amely diplomáciai eszközök és gazdasági szankciók alkalmazását teszi lehetővé az Egyesült Államok számára Hongkonggal szemben.



A megmozdulás szervezői szerint vasárnap mintegy 36 ezren vonultak utcára, míg a rendőrség háromezerre becsülte a résztvevők számát a tüntetés tetőpontján. Az eseményen egyúttal egy jövő vasárnapra tervezett, "általános ostrom a kommunisták ellen" néven meghirdetett demonstrációra toborozták a résztvevőket.



A SCMP tudósítása szerint a tiltakozás békésen zajlott, csupán kisebb incidensekről számoltak be, de nem történt összecsapás a rendőrök és a tüntetők között. (mti)

