Idén is sok pénzt szán a határon túli közösségeknek a magyar kormány

Az idei a közösségépítés éve a nemzetpolitikában; a kormány kiemelt célja a külhoni magyar közösségek szülőföldön való boldogulásának segítése, ezért folytatja a határon túli családok támogatását és a magyar közösségek gazdasági megerősítését - közölte a magyar Miniszterelnökség vasárnap.



A tájékoztatás szerint a megvalósuló programok mindegyikében kiemelt figyelmet kap az ifjúság, a fiatal nemzedék.



Elindul idén az erős magyar közösségek éve tematikus programsorozat. A program célja, hogy bemutassa a magyar nemzet elmúlt száz évben elért közös eredményeit, a világszínvonalú sikerektől a kisközösségi eredményekig, olyan magyar közösségeket állítva a középpontba a Kárpát-medence és a világ minden tájáról, amelyek példaként szolgálhatnak az összmagyarság számára - írta a Miniszterelnökség.



A közlemény szerint a határon túli magyarság idén is számíthat a régiós gazdaságfejlesztési programok támogatásaira. A Vajdaságban úttörő jelleggel tavaly elindított, a külhoni magyarság gazdasági megerősítését szolgáló nagyvállalkozói mentorképzést pedig a többi határon túli magyar régióra is kiterjesztik 2020-ban.



Folytatódik a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program is, ennek köszönhetően mintegy 110 új óvoda és bölcsőde épül és több mint 700 intézmény újul meg a Kárpát-medencében.



A Határtalanul! program keretében a 2019/2020-as tanévben több mint 101 ezer magyarországi iskolás kap lehetőséget arra, hogy a határon túli magyar területekre utazzon és megismerkedjen a külhoni magyar közösségekkel.



Megduplázott keretösszeggel valósul meg a magyar kultúráért és oktatásért című pályázat, amely az ifjúsági és cserkészközösségek, a diaszpóra, valamint a testvértelepülési kapcsolatok támogatását célzó pályázatokkal együtt az idén is több ezer külhoni magyar szervezet programjainak lebonyolítását teszi lehetővé.



Folytatódik a diaszpórában és szórványban élő magyarság identitásának megerősítését célzó Kőrösi Csoma Sándor- és Petőfi Sándor-program, amelyek keretében idén is több mint kétszáz ösztöndíjas segíti a magyar közösségek megmaradását a világ minden táján.



A 2019-ben megduplázott keretösszegű kárpátaljai szociális programcsomagnak köszönhetően 2020-ban is jelentős anyagi támogatásban részesül a jelenleg legnehezebb helyzetben lévő nemzetrész, a kárpátaljai magyar közösség.



Továbbra is kiemelt támogatásra számíthatnak a külhoni magyarság megmaradását szolgáló oktatási és kulturális intézmények. A cél, hogy az anyanyelvi oktatás lehetősége továbbra is minden régióban biztosítva legyen a határon túli magyarság számára a bölcsődétől az egyetemig - közölte a Miniszterelnökség. (mti)

