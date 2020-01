» Svájci közreműködéssel sikerült elkerülni az amerikai-iráni válságot, állítja a The Wall Street Journal

Svájci közreműködéssel sikerült elkerülni az amerikai-iráni válságot - értesült a The Wall Street Journal (WSJ) című amerikai lap.



Internetes oldalán szombatra virradóra a lap azt írta: a Trump-kormányzat pár órával a Kászim Szulejmáni iráni tábornok elleni célzott csapásmérés után sürgős és rejtjelezett üzenetet küldött Svájc teheráni nagykövetségén keresztül Iránnak, miszerint ne mérgesítse el a válságot. Ezt meg nem nevezett amerikai kormányzati tisztségviselők közölték a lappal. Az üzenetet Markus Leitner, Svájc teheráni nagykövete személyesen vitte el Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszternek, még pénteken reggel.



Az Egyesült Államok és Irán között az 1979-es iszlám forradalom óta nincs diplomáciai kapcsolat, megállapodás alapján az amerikai érdekeket Teheránban a svájci nagykövetség képviseli. Leitner nagykövet rendszeres vendég Washingtonban, ahol zárt ajtók mögötti megbeszéléseket folytat a külügyminisztériumban, a védelmi minisztérium és a hírszerzés különböző szervezeteinél. A Szulejmáni meggyilkolása utáni napokban is ingázott Washington és Teherán között. Dzsavád Zaríf vele üzent a Fehér Háznak akkor is, amikor Donald Trump amerikai elnök az iráni épített és kulturális örökség elleni támadásokkal fenyegetőzött.



Az amerikai-iráni üzenetváltásokat jól ismerő egyik forrás szerint Zaríf dühbe gurult, amikor megkapta az első üzenetet. "Pompeo (amerikai külügyminiszter) egy vaddisznó" - mondta, és közölte, hogy "minden probléma okozója az Egyesült Államok".



A The Wall Street Journal információi szerint a Kászim Szulejmáni likvidálása utáni napokban a Fehér Ház és az iráni vezetés több üzenetet is váltott egymással. Ezek az üzenetváltások sokkal mérsékeltebb hangneműek voltak, mint Washington és Teherán nyilvánosság előtti retorikája. Továbbá az amerikaiak által használt két iraki katonai támaszpont ellen elkövetett iráni megtorló rakétatámadásokat követően mind Washington, mind Teherán visszalépett a nyílt ellenségeskedéstől.



"Nem kommunikálunk túl sokat az irániakkal, de amikor igen, akkor a svájciaknak kulcsfontosságú szerepük van az üzenetek továbbításában és a félreértések elkerülésében" - idézett az amerikai lap egy névtelenséget kérő amerikai kormányzati tisztségviselőt.



A lap e-mailben megkereste Leitner nagykövetet, aki nem kívánta kommentálni ezeket az értesüléseket. A svájci külügyminisztérium megerősítette ugyan az üzenetváltások tényét, de a részletek ismertetésétől elzárkózott. Hasonlóképpen nem akart megjegyzést fűzni az ügyhöz Irán ENSZ-nagykövetségének szóvivője, de azt leszögezte: "nagyra becsüljük (Svájcot) az erőfeszítéseiért, amelynek révén leveleket válthatunk, ha szükséges". (mti)





