Amerikai sajtóforrások szerint Irán lőtte le az ukrán gépet, tévedésből

Update: A The New York Times megszerzett egy videót, melyről alapos vizsgálódás után megerősítette: a magyar idő szerint szerda hajnalban lezuhant ukrán repülőgép látható rajta abban a pillanatban, amikor rakétatalálat éri a levegőben. A gép nem robbant szét azonnal, a fedélzeten lévők percekig remélhették, hogy visszatérhetnek a repülőtérre - írja a hvg.hu.







A szerdán kigyulladt és Teherán közelében lezuhant gépről a CBS News értesülések alapján azt állítja, hogy az amerikai tisztviselők meg vannak győződve arról, hogy a Ukrainian International Airlines gépét egy rakéta találta el – írja a BBC.



Ukrajna már korábban felvetette a lelövés kivizsgálását, de Irán ezt a lehetőséget kizárta. Viszont a CBS News amerikai hírszerzési forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy műholdas felvételeken jól kivehetően látható volt a két rakétakilövés, amelyet aztán a robbanás fénye követett.



Mint írtuk róla, korábban már felmerült a gyanú, hogy a gépet egy orosz gyártmányú Tor típusú rakéta találta el, aminek a törmelékeit – meg nem nevezett források szerint – megtaláltak a katasztrófa helyszínének közelében. Irán már szerdán azt nyilatkozta, hogy a gép fekete dobozát nem fogja átadni amerikai Boeing-nek.



A repülőszerencsétlenségben 176-an haltak meg, összesen hét ország állampolgárai, a legtöbben irániak, kanadaiak és svédek, valamint a gép 9 fős ukrán személyzete, és még két ukrán utas. (CBS, BBC)



