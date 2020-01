Még a levegőben kigyulladt, és visszafordult az utasszállító repülőgép a lezuhanás előtt

Még a levegőben lángra kapott, visszafordult és leszállásra készült a katasztrófa előtt a szerdán Teheránban lezuhant ukrán utasszállító repülőgép - derült ki az iráni polgári repülési hatóság előzetes vizsgálatából.



A csütörtökön nyilvánosságra hozott dokumentum szerint szemtanúk is megerősítették, hogy a lángok elterjedtek a gép törzsén, illetve ezt mondta egy másik, közelben elhaladó repülőgép személyzete is.



Az eleinte nyugati irányba tartó utasszállító röppályája megváltozott, ami azt mutatja, hogy a pilóták észlelték a problémát. A gép félfordulatot tett, és visszatérőben volt a repülőtérre. A pilótáktól azonban nem érkezett semmilyen jelzés a váratlan helyzetről. Az iráni hatóság kiemelte azt is, a gép felrobbant azután, hogy becsapódott a földbe.



A repülőgép színültig volt töltve üzemanyaggal, hogy megtegye az utat Teherántól az ukrán fővárosig, Kijevig.



A csütörtöki jelentés szerint a gép mindkét feketedobozát megtalálták. A berendezések megrongálódtak, de a rajta tárolt adatok nem vesztek el.



Az előzetes jelentést az iráni hatóságok továbbították Ukrajnának - amelynek légitársasága működtette a gépet -, az Egyesült Államoknak, ahol gyártották a repülőt, illetve Kanadának és Svédországnak, amelyeknek állampolgárai nagy számban haltak meg a katasztrófában.



A MAU - teljes nevén Ukrajna Nemzetközi Légitársaság - Boeing 737-es típusú gépének fedélzetén 176-an voltak, valamennyien életüket veszítették. Két utas volt ukrán állampolgárságú, a többiek további hat ország állampolgárai: irániak (82), kanadaiak (63), svédek (10), britek (3), afgánok (4) és németek (3).



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elrendelte, hogy január 9-ét nyilvánítsák gyásznappá Ukrajnában. Hírügynökségi jelentések szerint az ukrán nyomozók már megérkeztek Iránba. (mti)



Nyitókép: hírek.ma



