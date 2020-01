Donald Trump szerint Iránnak soha nem lesz atomfegyvere

Iránnak soha nem lesz atomfegyvere – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Twitteren.



Az amerikai elnök hétfőn megismételte, hogy kormányzata nem engedi meg Iránnak atomfegyver előállítását. Az egymondatos mikroblog-bejegyzést Trump egy nappal azt követően tette közzé, hogy Teherán bejelentette, nem korlátozza többé atomprogramját, nem teljesíti a 2015-ben kötött többhatalmi nukleáris megállapodásban vállalt kötelezettségeit.





IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!