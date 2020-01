Ferenc pápa a pénz istenének elutasítására szólított fel

A pénz istene, az élvhajhászat, a fogyasztói életmód, a siker hajhászása és az önmagasztalás elutasítására szólított fel hétfőn, vízkereszt alkalmából mondott homíliájában Ferenc pápa a vatikáni Szent Péter-bazilikában. A katolikus egyházfő annak fontosságát hangsúlyozta, hogy az embereknek arra kell összpontosítaniuk, hogy másokat szolgáljanak, ne önmagukat. Ferenc arra biztatta a híveket, hogy összepontosítsanak a lényegi dolgokra, és szabaduljanak meg a haszontalan és függőséget okozó dolgoktól, amelyek összezavarják az elmét és elzsibbasztják a szívet. Az egyházfő kitért arra is, hogy az embereknek segíteniük kell a társadalom szélére szorult társaikon, mert Jézus bennük is ott van. A hit nemcsak finom tételek gyűjteménye, hanem felhívás Isten imádására - hangoztatta a katolikus vezető. ( mti )

