Ferenc pápa önmérsékletre szólított fel a növekvő nemzetközi feszültségben

A Kászim Szulejmáni iráni tábornok megölése miatt kialakult nemzetközi feszültség enyhítését szorgalmazta Ferenc pápa a Szent Péter téren vasárnap délben mondott beszédében.A katolikus egyházfő kijelentette, hogy a világ több részén "borzalmas" feszültség érezhető. "A háború csak halált és pusztítást hoz" - mondta Ferenc pápa. Minden féltől azt kérte, hagyja nyitva az ajtót a párbeszéd előtt, tanúsítson önfegyelmet és kerülje az ellenségeskedést. Ferenc pápa néma imára szólította fel a Szent Péter téren levőket. Kászim Szulejmán halálát követően a szentszéki szóvivő közölte, hogy a pápa folyamatosan követi a közel-keleti térség eseményeit. A Vatikánt többek között a Teheránban szolgáló apostoli nuncius tájékoztatja a fejleményekről. Január 6-án Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában mutat be misét Vízkereszt ünnepén, amely Olaszországban egyházi és állami ünnep is egyben. A Szent Péter tér felé vezető sugárúton jelmezes felvonulással életre kel a napkeleti bölcsek menete, a három király Ferenc pápának adja át a gyermek Jézusnak szánt ajándékokat. (mti)

