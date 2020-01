Elsüllyedt egy menekülteket szállító gumicsónak az Égei-tenger török partjainál

Elsüllyedt egy menekülteket szállító gumicsónak az Égei-tengeren, a délnyugat-törökországi Fethiye üdülőváros partjainál. A balesetben legalább nyolc ember, köztük három nő meghalt - közölte pénteken a török belügyminisztérium. Idén ez az első olyan eset az Égei-tengeren, amely során menekültek vízbe fulladtak. Az NTV török hírtelevízió beszámolója szerint a csónakban összesen 15-en utaztak. Fethiye földrajzi elhelyezkedését figyelembe véve vélhetően a szemközti görög szigetre, Rodoszra tartottak. A hatóságok a csütörtök éjszakai riasztás óta nyolc menekült holttestét emelték ki a vízből, hét ember után pedig még kutatnak. A kereséshez a török parti őrség egy repülőgépet, egy helikoptert, három hajót és egy búvárcsapatot vezényelt a szerencsétlenség helyszínére. A török parti őrség adatai azt mutatják, hogy 2019-ben összesen 34 illegális bevándorló vesztette életét átkelés közben. Az adatokból az is kiderül, hogy 2020 első három napján már 323 menekültet tartóztattak fel a török hatóságok a tengeren az Európai Unióval kötött menekültügyi egyezmény értelmében, míg ez a szám tavaly januárban, a hónap egészét tekintve 1092 volt. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) csütörtökön azt jelentette, hogy a múlt évben több mint 74 ezer menedékkérő érkezett Görögországba Törökországból, ami 47,2 százalékos növekedést jelent az azt megelőző évhez képest. Hozzátették: jelenleg mintegy 42 ezer menedékkérő tartózkodik az égei-tengeri görög szigeteken olyan táborokban, amelyek összesen legfeljebb 8500 ember befogadására alkalmasak. Az érkezők számának növekedésével a szigeten található táborokban uralkodó életkörülmények, amelyek eleve rosszak voltak, tovább romlottak - mutattak rá. ( mti )

