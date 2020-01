Lemondott az észak-macedón miniszterelnök

Lemondott Zoran Zaev észak-macedón kormányfő pénteken, hogy lehetővé váljon a tavaszi előrehozott választás kiírása. A lemondás után szakértői kormány irányítja a nyugat-balkáni országot áprilisig. Az előrehozott választást a miniszterelnök javasolta még októberben, miután az Európai Unió ismét elhalasztotta az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdését Szkopjéval. Az észak-macedón kormányfő hatalmas történelmi hibának nevezte az uniós döntést. Zoran Zaev azért volt hajlandó lemondani, mert 2016-ban a legfontosabb kampányígérete az ország euroatlanti integrációjának felgyorsítása volt. A csatlakozási tárgyalások megkezdésének reményében a nyugat-balkáni ország megbékélt Görögországgal, a nevét pedig Macedóniáról Észak-Macedóniára változtatta. A brüsszeli döntést a kormány csalódásként élte meg. A NATO-csatlakozási tárgyalások azonban nem rekedtek meg, Észak-Macedónia ebben az évben már teljes jogú taggá válhat. A miniszterelnök úgy fogalmazott, előrehozott választást kell tartani, hogy kiderüljön, az állampolgárok szerint milyen irányba kell haladnia az országnak, milyen jövőt képzelnek el a szavazók Észak-Macedónia számára. A várakozások szerint a szkopjei parlament néhány órán belül elfogadja a kormányfő lemondását, Sztevo Pendarovszki államfő Oliver Szpaszovszki belügyminisztert bízza meg a szakértői kormány vezetésével, kinevezését pedig péntek éjfélig a törvényhozás is megszavazza. Ezután kezdődhet el az április 12-ei előrehozott parlamenti választás előkészítése. ( mti ) Nyitókép: DW

