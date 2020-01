Rekordmeleg Norvégiában is: 19 fokot mértek egy hegyvidéki városban

Januári melegrekordot mértek egy Sunndalsora nevű kisvárosban Norvégia nyugati részén, ahol csütörtökön 19 Celsius-fokot mutatott a hőmérő a Norvég Meteorológiai Intézet szerint.



A korábbi norvég januári melegrekordot 1989-ben jegyezték fel, akkor 17,9 Celsius-fokot mértek Tafjord faluban. Sunndalsora és Tafjord is a skandináv ország More og Romsdal megyéjében fekszik. Sunndalsorát magas hegyek veszik körül, népszerű vidék a bázisugrók között.



Martin Granerod, a meteorológiai intézet illetékese szerint a különösen enyhe időjárás a hegyek felől érkező meleg főnszélnek köszönhető. Péntekre azonban heves esőket jósolnak, ami lehűlést hoz majd magával.



Sunndalsorához más melegrekord is fűződik: 1998 decemberében 18,3 Celsius-fokot mértek a városban, és a legmelegebb februári nap is ott volt 18,9 fokkal 1990-ben.



Norvégiában országszerte enyhe a tél. Csütörtökön ugyancsak a More og Romsdal megyei Andalsnesben egy rövid ideig 18,6 Celsius-fokig kúszott fel a hőmérő higanyszála, ezt a csúcsot döntötte meg később a sunndalsorai 19 fokos meleg. (mti via hvg)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!