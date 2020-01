Legális lett a marihuána rekreációs célú árusítása Illinois-ban

2020. január elsejétől legálissá vált a marihuána árusítása az Egyesült Államok egyik szövetségi államában, Illinois-ban. Mintegy 40 üzletnek van máris engedélye arra, hogy rekreációs céllal árusítsa a kannabiszt. A fogyasztók már első nap megrohamozták az üzleteket - jelentette a Chicago Tribune. Illinois-ban már 2018-ban engedélyezték az orvosi marihuána árusítását. Most a rekreációs célú árusítás lépett érvénybe; a 21 évet betöltött személyek legtöbb 30 grammot birtokolhatnak a szárított növényből (leveleket és magvakat), valamint legtöbb 5 grammot koncentrátum formában. A kormány ugyanakkor több mint 11 ezer személynek engedte el a börtönbüntetését, akiket illegális marihuána-kereskedelemmel vagy birtoklással vádoltak. 2018 októberében Kanadában engedélyezték a világon másodikként a marihuána rekreációs célú használatát. Az első ország, amely legalizálta a drogot, Uruguay volt 2013-ban. (hotnews.ro)

Gondolsz a környezetre karácsonykor is? Folyamatosan szem előtt tartom ezt a szempontot is 185 Próbálok inkább saját készítésű ajándékkal kedveskedni 16 Ilyenkor inkább az a szempont, hogy örüljön neki a megajándékozott 47 A műanyagot mindenestere száműzöm 25 Amúgy is tárgyak helyett inkább élményeket kellene adnunk! 226 Szerintem túl van reagálva a környezetvédelem kérdése 157 Még nem gondolkodtam el ezen 23