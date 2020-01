Folytatódnak a hongkongi tüntetések: százakat vettek őrizetbe az új év első megmozdulásán

Legkevesebb négyszáz embert vettek őrizetbe Hongkongban engedély nélküli gyülekezés, illetve fegyverbirtoklás miatt az új év első napján egy erőszakba torkollott felvonulást követően - jelentette internetes oldalán a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap a rendőrség közleményére hivatkozva.



A helyi idő szerint szerda kora délután kezdődött, békésre tervezett felvonulás szervezője, a Civil Human Rights Front szerint a demonstráció résztvevőinek száma még a tüntetéshullámot eredetileg kiváltó, a kiadatási törvény módosítását célzó - azóta visszavont - tavaly júniusi tervezet elleni tömegtiltakozás egymillió fősre becsült megmozdulását is felülmúlta. A rendőrség ezzel szemben 47 ezerre becsülte az újévi menet létszámát, amikor a kezdőpontnak kijelölt helyszínen még további, közel 13 ezer ember gyülekezett.



Az erőszak azt követően harapózott el, hogy tüntetők egy csoportja megrongálta a HSBC bank egyik helyi fiókját. Az HSBC decemberben vált a tüntetők célpontjává, miután a rendőrség befagyasztatott egy 70 millió hongkongi dolláros számlát, amelyet a bank kezel. A számlára a 2016-os hongkongi tüntetések résztvevőit segítő egyik szervezet gyűjtötte az adományokat. A HSBC ugyan több alkalommal közölte, hogy elhatárolódik a rendőrségi határozattól, de ezzel nem sikerült lecsillapítania a kedélyeket. December 24-én este több hongkongi bankfiókjukat is megrongálták, egy helyen pedig falfirkával tették egyértelművé, hogy a vandalizmus célja a megtorlás a számla befagyasztásáért.



Szerdán este a rongálás helyszínére érkező rendőrök öt embert vettek őrizetbe a rongálással összefüggésben, közülük egyet arccal lefelé a földre tepertek, kivívva a közelben lévő tüntetők haragját, akik erre különböző tárgyakat dobáltak a rendőrök felé. A SCMP beszámolója szerint a rendőröket gyújtópalackokkal is megdobálták, sérültekről azonban nem szóltak hírek. A rendőrök válaszul könnygázt vetettek be a tömeg szétoszlatására, majd - mindössze két és fél órával az esemény kezdete után - a menet beszüntetésére szólították fel a szervezőket, az erőszakra hivatkozva.



A Civil Human Rights Front egy közleményben abszurdnak nevezte az indokot. A szervezők úgy fogalmaztak: "a hongkongiak gyülekezéshez való jogának megsértésével a hongkongi kormányzat bemutatta, hogy nem hajlandó meghallgatni az embereket".



A felvonulás lefújása ellenére azonban sokan maradtak az utcákon, az erőszak pedig éjszaka tovább terjedt. Tüntetők a HSBC további öt bankfiókját rongálták meg, valamint gyújtópalackokat dobáltak egy Starbucks kávézóra is. A kávézólánc azóta népszerűtlen a tüntetők körében, hogy a franchise-ot birtokló Maxim vendéglátói-pari társaság alapítójának lánya kritikusan nyilatkozott a tüntetéseken történt erőszakos eseményekről.



A rendőrség paprikasprayt, könnygázt és vízágyút vetett be a tömeg feloszlatására, az összecsapások a hajnali órákig tartottak. A SCMP meg nem nevezett forrásokra hivatkozva rámutatott: a rendőrök a korábban alkalmazott tömegoszlatás helyett ez alkalommal inkább az emberek tömeges őrizetbe vételére helyezték a hangsúlyt. (mti)

