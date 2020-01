A szilveszteri köszöntőjében az ukrán elnök egy mondattal többet mondott magyarul, mint a román a miénkben

A kedd éjfél után sugárzott beszédében Zelenszkij arra kérte az ukránokat, hogy őszintén gondolkodjanak el azon, kik ők, majd példaként felsorolt számos tipikus élettörténetet. Ezek között említett volt fizikust, aki Olaszországban mosogat, egykori luhanszki tanárt, aki két évig taxisofőrként dolgozott, majd visszatért a kelet-ukrajnai megyébe, egy számítógépes szakembert, aki arról álmodik, hogy elhagyja a hazáját, és egy krími lakost, aki mindent elvesztett a félsziget Oroszország általi elcsatolásakor és új életet kezdett Harkivban. Majd rátért a különböző nyelveket beszélőkre, köztük példaként hozva fel Beregszász lakóját, aki – mint magyarul mondta –, „őrzi anyanyelvét”. Mint fogalmazott, mindannyian ukránok, „nem tökéletesek és nem szentek, pusztán csak emberek”. „Nincs olyan a mi útlevelünkbe írva, hogy rendes vagy rendetlen ukrán” – jegyezte meg. Hangsúlyozta, hogy a különbözőségek ellenére egyformán tiszteli mindenki a nemzet nagyjait, és ez az, ami egyesíti az ukránokat: ugyanúgy örülnek egy gyermek születésének, és „éppúgy sírtak az örömtől orosz- és ukránajkúak, amikor az Oroszországban bebörtönzött haditengerészek más foglyokkal együtt hazatérhettek”. „Történelmünkben nem kevés olyan epizód van, amely minket egyesít. Időszakonként megtanultunk egységben élni” – emlékeztetett. Végezetül arra kérte az ukránokat, hogy egymás iránt legyenek tisztelettel, tekintettel az egymás közti különbségekre. „Szeretni Ukrajnát azt jelenti, hogy szeretni minden ukránt, bármely sarkában is született országunknak” – tette hozzá Zelenszkij. A magyar nyelvű mondat - a beregszászi lakó, aki őrzi az anyanyelvét - a videóban 2:08 percnél található. (MTI) Nyitókép: Volodymyr Zelensky / Facebook

Gondolsz a környezetre karácsonykor is? Folyamatosan szem előtt tartom ezt a szempontot is 181 Próbálok inkább saját készítésű ajándékkal kedveskedni 16 Ilyenkor inkább az a szempont, hogy örüljön neki a megajándékozott 47 A műanyagot mindenestere száműzöm 25 Amúgy is tárgyak helyett inkább élményeket kellene adnunk! 222 Szerintem túl van reagálva a környezetvédelem kérdése 153 Még nem gondolkodtam el ezen 23