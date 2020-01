Horvátország veszi át az Európai Unió soros elnökének tisztét

Horvátország veszi át szerdától az Európai Unió soros elnökségét. A horvát kormány Finnországtól veszi át a tisztséget, és Németországnak adja majd tovább 2020 júliusában. 2013-as uniós csatlakozása óta az ország először látja el ezt a fél évre szóló, rotációs alapon működő tisztséget. Külön kihívás lesz a számára, hogy az Egyesült Királyság unióból való kiválásának folyamata a horvát elnökség alatt veszi kezdetét. A horvát kormány december végén véglegesítette „Erős Európa egy kihívásokkal teli világban” mottójú elnökség programját, amelyben az unió kiegyensúlyozott, fenntartható és inkluzív növekedésének szorgalmazását tűzte ki célul. Emellett a horvát elnökség azon dolgozik majd, hogy tovább építse az Európai Uniót a közös értékek, a demokrácia és a jogállamiság elvei mentén. Ugyancsak prioritásnak tartja Zágráb a hatékony és hiteles bővítési politika folytatását, amely a stabilitást és a biztonságot hivatott megszilárdítani az európai kontinensen. „Az egyenetlen gazdasági fejlődés, az éghajlatváltozás, a növekvő migráció, a dezinformáció terjedése és a növekvő populizmus mai világunk kihívásai. Polgáraink ezekre a problémákra jogosan várják a megoldást, amelyet azonban csak egy erős Európa adhat meg nekik. Ebben az egységben van a legnagyobb erőnk” – emelik ki a horvát elnökség honlapján. A horvát elnökség alatt mielőbbi megállapodást kell elérni az EU következő hosszú távú költségvetésével kapcsolatban is. Andrej Plenkovic horvát kormányfő január 7-én Párizsban konzultál Emmanuel Macron francia elnökkel, majd két nappal később Charles Michel , az Európai Tanács elnöke érkezik Zágrábba. Január 10-én pedig az Európai Bizottság a horvát fővárosban tartja következő ülését. Plenkovic ezután január 14-én mutatja be az Európai Parlamentben Horvátország soros EU-elnöki programját, majd január 16-án Berlinben Angela Merkel német kancellárral találkozik. Az EU Tanácsának soros elnökségét előre meghatározott sorrendben látják el a tagállamok. A féléves elnöki periódusokat minden év júniusában és decemberében az Európai Tanács rendes ülései zárják le. (MTI) Nyitókép: wikimedia

