Hanukát ünneplőkre támadt egy álarcos késelő New York államban

Egy álarcos támadó megkéselt öt embert New York államban egy rabbi otthonában szombat késő este, majd elmenekült - közölte a rendőrség és egy zsidó szervezet. A házban több tucatnyian ünnepelték a hanukkát.



A sebesültek mindannyian kórházba kerültek, kettejük állapota válságos - tudatta az Ortodox Zsidók Közügyi Tanácsa. Később az AP hírügynökség azt írta, hogy nem tudni, milyen állapotban vannak a sebesültek.



A támadás Monsey-ben, New York városától ötven kilométerre északra történt. Egy rendőrkapitány egy-két órával később közölte, hogy a rendőrség talált egy gyanús járművet, és köröznek egy embert, akit a támadás elkövetésével gyanúsít. Az állam rendőrsége nem erősítette ezt meg. A hatóságok egyelőre nem közölték, hogy bármit tudnának a támadás okáról. Andrew Cuomo New York-i kormányzó és Leticia James, az állam főügyésze közleményben ítélte el a támadást.



Az Ortodox Zsidók Közügyi Tanácsa a Twitteren közölte, hogy az eset egy haszidi zsidó rabbi házában történt, aki több tucatnyi vendégével hanukkát ünnepelt éppen, a nyolcnapos ünnep hetedik estéjét. Több más forrás zsinagógaként azonosította az épületet, igaz, a rabbi háza egy zsinagóga mellett van. Monsey a Hudson-folyó völgyében fekszik, és a völgyben több olyan város is van, amelybe az utóbbi években sok haszidi zsidó költözött - jegyezte meg az AP.



New York város rendőrsége az eset hatására bejelentette, hogy intenzívebbé teszik a járőrözést a zsidók lakta kerületekben. New York város tágabb térségében (New York és New Jersey államokban) az utóbbi időben több erőszakos antiszemita támadás történt. (mti)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!