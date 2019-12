Elhunyt Szőnyi Erzsébet zeneszerző, a nemzet művésze

Életének 96. évében szombaton elhunyt Szőnyi Erzsébet Kossuth-díjas zeneszerző, karvezető, zenepedagógus, a nemzet művésze - közölte a Magyar Művészeti Akadémia az MTI-vel. Szőnyi Erzsébet 1924. április 25-én született Budapesten, 1945-től volt a Zeneművészeti Főiskola tanára, a középiskolai énektanár és karvezetőképző tanszak vezetője, 1981-től nyugalmazott egyetemi tanár. 1992-től a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a Magyar Kodály Társaság és a Bárdos Lajos Társaság társelnöke, a Magyar Chopin Társaság elnöke volt. 1992 és 1996 között a Magyar Zenei Kamara alelnöki tisztségét látta el. 1984-ben jelent meg szerzői lemeze, művei között szerepel négy opera, két oratórium, zenekari és kamaraművek, kórus- és ifjúsági darabok, több könyvet is írt. Művészi tevékenységét számos díjjal ismerték el. A Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. (MTI)

Gondolsz a környezetre karácsonykor is? Folyamatosan szem előtt tartom ezt a szempontot is 169 Próbálok inkább saját készítésű ajándékkal kedveskedni 16 Ilyenkor inkább az a szempont, hogy örüljön neki a megajándékozott 42 A műanyagot mindenestere száműzöm 25 Amúgy is tárgyak helyett inkább élményeket kellene adnunk! 199 Szerintem túl van reagálva a környezetvédelem kérdése 141 Még nem gondolkodtam el ezen 23