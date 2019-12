Lezuhant egy repülőgép Kazahsztánban

Fotó: Ministry Of Internal Affairs Rep / Reuters

Felszállás után visszazuhant a földre egy Fokker 100-as típusú repülőgép Kazahsztánban. Az utasszállító fedélzetén 100 ember utazott, a szerencsétlenségnek legalább tizenöt halálos áldozata van, amelyből 8 gyerek. A túlélők felkutatása jelenleg is zajlik.