Timmermans szerelmes levele Britanniához

Az Európai Unió bármikor szívesen látná ismét tagjainak sorában a kilépni készülő Nagy-Britanniát – írta csütörtökön megjelent cikkében Frans Timmermans, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke.



A brit EU-tagság a jelenleg érvényes menetrend alapján január 31-én szűnik meg.



Boris Johnson miniszterelnök a két hete tartott, előrehozott parlamenti választás után kijelentette, hogy a brit kormány „elsöprő erejű” felhatalmazást kapott a választóktól a Brexit-folyamat végigvitelére, és ezt január 31-ig végre is hajtja.



A választáson a kormányzó Konzervatív Párt a várakozásoknál jóval nagyobb, több mint három évtizede példátlan mértékű győzelmet aratott, és az addigi kisebbségi kormányzás után kényelmes, 80 fős többséget szerzett a londoni alsóházban.



Az új összetételű alsóház múlt pénteki első ülésnapján a kormány nagy többséggel elfogadtatta a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő megállapodás általános alapelveit; a végleges ratifikáció januárra várható.



Timmermans a The Guardian című brit napilap online kiadásán csütörtökön megjelent személyes hangvételű cikkében többször is hangsúlyozza, hogy mennyire szereti Nagy-Britanniát és a briteket. Úgy fogalmaz: megszakad a szíve Nagy-Britannia távozása miatt, de tiszteletben tartja a döntést.



Hozzáteszi ugyanakkor, hogy Nagy-Britannia maga is bizonytalan ebben a kérdésben, mint ahogy mindig bizonytalan volt az EU-ról alkotott véleményében is.



Timmermans a kilépésről döntő népszavazásra utalva azt írja, hogy egyáltalán nem volt szükség ennek a kérdésnek az erőltetésére, „de hát Önök megtették, és szomorúan látom, hogy ez Önöknek is fáj”.



Ráadásul a bizonytalanság a brit távozás után is fennmarad, és a kilépési folyamat nagyon sok felesleges kárt okozott Nagy-Britanniának és mindenki másnak, és félő, hogy még további károk keletkeznek – áll a holland EU-politikus csütörtöki írásában.



Timmermans közölte: tudja, hogy a britek egyedinek és másoktól különbözőnek tartják magukat, de minden európai nemzet egyedi, és a köztük lévő különbözőségekből csodálat, meglepetés, kényelmetlen érzés, félreértés, nevetségesség, egymás kifigurázása, de szeretet is fakadhat.



Jó időkben e különbözőségek teszik Európát az elképzelhető legkreatívabb, legtermékenyebb, legbékésebb és legvirágzóbb családdá. Rossz időkben azonban e különbözőségeket manipulálni lehet félelemkeltés, felsőbbrendűség hirdetése és a családtagok egymásnak ugrasztása végett, és ebben az esetben a dolgok gyorsan kicsúszhatnak az ellenőrzés alól – fogalmaz cikkében a bizottsági alelnök.



Timmermans szerint azonban az EU minden hibája ellenére a legjobb eszköz a jó időkre jellemző értékek érvényesítésére.



Hozzáteszi: szomorú, hogy az európai család egyik tagja a kapcsolatok megszakítására készül, vigasszal tölti el ugyanakkor az a gondolat, hogy a családi kapcsolatokat igazából soha nem lehet elvágni.

„Mi nem megyünk sehova, és bármikor szívesen látjuk Önöket ismét sorainkban” – zárja cikkét az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke. (MTI)

