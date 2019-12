Iskolatáskákkal a gyerekgyilkosságok ellen

Az Egyesült Nemzetek Szervezete központjában egy installációt rendeztek be, amivel a meggyilkolt gyerekekre szerették volna felhívni a közvélemény figyelmét - derül ki a szervezet egyik Facebook bejegyzéséből. Az installációt látva az ENSZ főtitkára, António Guterres , így szólt: „Ez szívszorító és elfogadhatatlan. Talán ezek az iskolatáskák a remény és a békéért való őszinte könyörgés egyetemes szimbólumaivá válnak”. Az installációban 3758 iskolatáskát helyeztek el, mindenik táska egy tavaly meggyilkolt gyerek helyett áll. 2020-ban az UNICEF tovább folytatja az életmentő akcióit, hogy vessünk véget az erőszaknak és védjük a támadás alatti gyerekeket. #ENDviolence #ChildrenUnderAttack. (hírszerk) Nyitókép: ENSZ / Manuel Elias

