Viharos időjárásban tartják a Likud elnökválasztását Netanjahu és Szaár között

Elkezdődött csütörtökön Izraelben a kormányzó jobboldali Likud párt elnökválasztó előválasztása Benjámin Netanjahu eddigi pártelnök és a jelenlegi átmeneti kormány miniszterelnöke, valamint kihívója, Gideon Szaár között. A szavazóhelyiségek nyitvatartását a rossz idő miatt este tizenegyig meghosszabbították.



Az előválasztáson a Likud 116 048 szavazati joggal rendelkező tagja voksolhat százhat választási helyiségben a jobboldali politikai néppárt elnökének személyére. A szavazók arról döntenek, hogy Benjámin Netanjahu miniszterelnök vezesse továbbra is a pártot a március-2-re kiírt választásokra, vagy Gideon Szaár, a Likud évtizedek óta jelentős politikusa, volt oktatási és belügyminiszter vegye át szerepét.



A kampánystábok attól tartanak, hogy a kedvezőtlen, viharos időben otthon maradnak választóik, és remélik, a szavazóhelyiségek meghosszabbított nyitvatartása nagyobb részvételre ösztönzik az embereket.



A párton belüli közvélemény-kutatások egyértelműen Netanjahu győzelmét jósolták, és számára a minél magasabb részvétel arány a kedvezőbb. A Likud párt választási bizottságának vezetője a katonai rádióban néhány napja, – még szikrázóan napos időben – azt nyilatkozta, hogy az eddigi tapasztalatok alapján negyven-ötvenezer párttag megjelenésére számítanak.



A választások előtti hetekben Netanjahu naponta négy-öt választási gyűlésen vett részt egészen kicsiny helyeken is, hogy személyesen kérje a párt tagjainak bizalmát.



Szerdán a kampány finisében Askelonban tartott beszédet, ahol egy, a Gázai övezetből kilőtt rakéta miatt légoltalmi riadót rendeltek el, és el kellett hagynia a színpadot, hogy óvóhelyre menjen. Ugyanez történt szeptemberben, az akkori parlamenti választások előtt Asdódban, egy másik dél-izraeli városban.



Szaár legfőbb választási üzenete szerint Netanjahu nem képes kormányt alakítani, mert az ellene szóló vádiratok miatt a bal-centrum pártjai nem lépnek vele koalícióra, ahogy ez a két idei választáson, áprilisban és szeptemberben történt. Ezért szerinte várhatóan ellenzékbe vezeti a pártot a márciusi választásokon, miközben ő képes lenne biztosítani a Likud kormányon maradását.



A Likudot a helyi médiában a szakértők két meghatározó csoportra osztják, Benjámin Netanjahu beceneve alapján a „bibistákra”, akik mindenek ellenére, érzelmi alapon is ragaszkodnak a kormányfő személyéhez, és a tőle függetlenebb párttagok csoportjára, akik kevésbé személyes, hanem inkább pragmatikus, gyakorlatiasabb megfontolásokból választanak.



A szakértők szerint noha szinte bizonyosra lehet venni Szaár alulmaradását, de nagyon fontos, hogy a voksok mekkora százalékát lesz képes begyűjteni. Ha negyven százaléknál magasabb arányt ér el, akkor ezzel biztosíthatja magának a legesélyesebb örökös címét a jövőbeni utódlásnál, ha viszont huszonöt százaléknál kevesebbet szerez, akkor szinte bizonyosan kizáródik a következő megmérettetésből.



A Likud párt elnöki székéért legutóbb 2014-ben versengett az akkoriban teljesen esélytelennek tartott Dani Danon, aki 19 százalékot szerzett, és később Izrael ENSZ képviselője lett New Yorkban. Korábban 2012-ben a szintén esélytelenül indul Móse Feiglin indult, akit akkor 77: 23 arányban győzött le Netanjahu.



A választások eredményét várhatóan pénteken hozzák nyilvánosságra. (MTI)

