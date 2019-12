Négyezer kísérő nélküli kiskorú van a Görögországi menekült-táborokban, EU-s megoldás kell

Csökkenteni kell a menedékkérők befogadásától elzárkózó európai uniós (EU-) tagállamok közösségi támogatását – mondta egy szerdai nyilatkozatában a luxemburgi külügyminiszter.



Jean Asselborn a Görögországban tartózkodó felnőtt kísérő nélküli kiskorú menedékkérők helyzetéről szóló vitához hozzászólva a Der Spiegel című német hírmagazinnak azt mondta, hogy az ügyet nem néhány tagállam összefogásával, hanem egy uniós szintű megállapodással kell rendezni.



A szocialista politikus elképzelése szerint a kísérő nélküli kiskorú menedékkérőket el kell hozni a görögországi táborokból és szét kell osztani az EU-ban, a befogadásuktól elzárkózó tagállamok uniós támogatását pedig csökkenteni kell.



Mint mondta, a következő, 2021-ben kezdődő hétéves ciklusra szóló hosszú távú EU-s költségvetést tekintve „erőteljesen negatív következményekkel” jár, ha egyes tagállamok elzárkóznak alapvető emberiességi kérdések megoldásától.



Hozzátette, hogy a görög-török tengeri határvidéken fekvő görög szigeteken működő táborokban, „részben súlyos körülmények között” elhelyezett emberek legkevesebb háromnegyede jogosult menedékjogra.



„Ezek az emberek nem Görögországba jöttek, hanem az EU-ba, és az EU-nak meg is kell oldania ezt a problémát” – húzta alá a rangidős EU-s külügyminiszter a Der Spiegel hírportálján ismertetett nyilatkozatában.



„Az EU több, mint 27 ország együttvéve” – folytatta Jean Asselborn, kiemelve, hogy az EU „közösség, közös érdekekkel”, és ezért a következő hosszú távú költségvetésről folytatott tárgyalásokba be kell vonni „a jogállamiság mellett az olyan kérdésekben tanúsított szolidaritást is, mint a menekültpolitika”.



Hozzátette, hogy a görög szigetek táboraiban legfeljebb 4000 felnőtt kísérő nélküli kiskorú menedékkérő tartózkodhat. Ez azt jelenti, hogy egymillió EU-s lakosra kilenc fő jut, „befogadásuk senkinek sem erőfeszítés, ha valamennyi ország összefog” – mondta Jean Asselborn.



Németországban hetek óta téma, hogy miként kellene segíteni a görög szigetek túlzsúfolt táboraiban elhelyezett menedékkérőknek. A kormány december elején segélyszállítmányt küldött Görögországba, a több mint 50 kamionnal egyebek mellett ötezer tábori ággyal és 30 ezernél is több garnitúra ágyneművel rakodták meg. Az ellenzéki Zöldek viszont azt követelik, hogy a kormány egyoldalúan – az uniós partnerektől függetlenül, egyeztetés nélkül – vegyen át Görögországtól több ezer felnőtt kísérő nélküli kiskorú menedékkérőt.



Jean Asselborn szerint ez nem lehet megoldás, egy vagy csupán néhány tagország együttműködése nem elégséges, mert nem jelent előrelépést a menedékkérők körüli kérdések európai uniós szintű rendezésében. Ezért az EU javaslattévő intézményén, az Európai Bizottságon a sor, az Ursula von der Leyen vezette testületnek kell kidolgoznia egy elgondolást, amelyről az illetékes tagállami miniszterek január 23-i informális találkozóján tárgyalni lehet – fejtette ki a luxemburgi külügyminiszter. (MTI)

Nyitókép: görögországi menekülttábor Idomeniben / wikimediacommons

