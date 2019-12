Bankot rabolt, majd szétdobálta a pénzt az utcán, boldog karácsonyt kívánva mindenkinek

Egy 65 éves amerikai állampolgár a karácsonyt a börtönben tölti, miután Colorado Spring központjában kirabolt egy bankot, majd az utcán a pénzt szétszórta a járókelők között, „Boldog karácsonyt!” kiabálva – írja a The Hill helyi lap. A szemtanúk szerint miután eldobálta a rabolt pénzt, betért egy közeli Starbuks kávézóba, ahol megvárta a letartoztatására érkező hatóságokat. A rendőrség képviselői elmondták, hogy nem tanúsított ellenállást, illetve fegyvertelen volt – ellenben a rablás tanúi szerint fegyvere volt. Egyelőre nem lehet tudni mennyit lopott az Academy Bankból, de a hatóságok több ezer dollárra becsülik. Több szemtanú beszámolt arról, hogy a járókelők a szétszórt pénzt visszavitték a bankba. Bár a helyi tudósítok szerint így is elég sok hiányzik. (thehill) Nyitókép: Colorado Springs Police Department

