Casanova életéről szóló könyvet lopott egy mexikói nagykövet, aztán lemondott

Egészségügyi okokra hivatkozva lemondott tisztségéről Mexikó Buenos Aires-i nagykövete, akit rajta kaptak, amint el akarta lopni Giacomo Casanova életrajzát egy könyvesboltból az argentin fővárosban.



Ricardo Valero a hónaljában lévő újság lapjai közé csúsztatta be a mindössze 10 dolláros könyvet a világ egyik legszebb könyvesboltjában, az El Ateneo Grand Splendidben, amelyet egy hajdani pazar színházteremben rendeztek be.







Az október 26-i lopási kísérletről készült videofelvételen látszik, amint a tetten ért diplomata zsebéből előbányászott vásárlási blokkok felmutatásával próbálja bizonyítani a fizetést, de egyik sem a francia szerző 640 pezóért kínált könyvéről szól.



Az AFP szerint nem kizárt, hogy a velencei kalandor életéről szóló könyvet annak kínosnak vélt tartalma miatt röstellte bemutatni a pénztárnál a magas rangú diplomata.



A 77 éves nagykövet menesztését Marcelo Ebrard mexikói külügyminiszter jelentette be vasárnap, hozzátéve, hogy a diplomata neurológiai kezelés alatt áll. Az argentin sajtó úgy tudja, hogy a nagykövet korábban ellopott egy inget is a Buenos Aires-i nemzetközi repülőtér egyik vámmentes boltjában. Mexikói és argentin sajtóértesülések szerint a nagykövet agydaganatban szenved, és a betegség okozott változást a magatartásában. (mti)

