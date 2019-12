Felrobbant egy benzinkút Boszniában, legalább egy ember meghalt

Legalább egy ember meghalt, több mint húszan pedig megsérültek, amikor egy autó egy benzinkútba csapódott, amely felrobbant a kelet-boszniai Zvornik közelében hétfőn - közölte a boszniai rendőrség. A robbanás miatt lezárták a környéket, a rendőrség ugyanis attól tart, felrobbanhatnak az üzemanyagtartályok is. A tűz nagy részét már eloltották, a tűzoltóság azonban továbbra is a helyszínen tartózkodik a további lehetséges robbanások miatt - közölte információit a Klix.ba boszniai hírportál. Nytókép: Porta072info

Gondolsz a környezetre karácsonykor is? Folyamatosan szem előtt tartom ezt a szempontot is 144 Próbálok inkább saját készítésű ajándékkal kedveskedni 15 Ilyenkor inkább az a szempont, hogy örüljön neki a megajándékozott 34 A műanyagot mindenestere száműzöm 23 Amúgy is tárgyak helyett inkább élményeket kellene adnunk! 161 Szerintem túl van reagálva a környezetvédelem kérdése 112 Még nem gondolkodtam el ezen 19