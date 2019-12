A volt kormányfő nyerte a horvátországi elnökválasztás első fordulóját

A szinte véglegesnek tekinthető hivatalos részeredmények fényében biztosnak mondható, hogy Zoran Milanovic volt horvát kormányfő, ellenzéki politikus, a Szociáldemokrata Párt (SDP) jelöltje nyerte meg a horvát elnökválasztás első fordulóját, és a második fordulóban Kolinda Grabar-Kitarovic hivatalban lévő államfővel, a jobbközép Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) jelöltjével méreti meg magát újra.



A horvát választási bizottság által 98,22 százalékos feldolgozottság alapján közzétett adatok szerint a vasárnap tartott első fordulóban Milanovic a voksok 29,52, míg Grabar-Kitarovic a szavazatok 26,72 százalékát szerezte meg.



Ők mérkőznek meg az elnökválasztás második fordulójában, amelyet január 5-én tartanak.



Ivan Anusic, Grabar-Kitarovic kampányfőnöke a sajtónak úgy nyilatkozott: az eredmények nem érték őket váratlanul. A különböző közvélemény-kutatások végül nagyon kis különbséget mutattak a HDZ és az SDP jelöltje között. Ugyanakkor a két jobboldali jelölt összesen a szavazatok több mint 50 százalékát tudhatja magáénak az első fordulóban, ami biztosan meghatározza majd a második forduló eredményét - mondta Anusic.



A harmadik helyen futott be a voksok 24,44 százalékával Miroslav Skoro független jelölt, népszerű horvát énekes és üzletember. Skoro Grabar-Kitarovichoz hasonlóan a jobboldali szavazatokra számított. A horvát énekes korábban a HDZ parlamenti képviselője volt, valamint Pécsett horvát főkonzul. A HDZ ezért nagyon rossz néven vette, hogy Skoro - akit több konzervatív és klerikális politikai és civil alakulat is támogatásáról biztosított - a párt hivatalos jelöltje ellen indult az elnökválasztáson.



Davor Bernardic, az SDP elnöke az eredményváró rendezvényen megköszönte a választópolgároknak, hogy elmentek szavazni.



"Ez Milanovicnak, az SDP-nek és partnereinek a győzelme" - mondta. Hozzátette: az állampolgárok fordulatot várnak, a második forduló pedig "harc lesz a szükséges változásokért, egy jobb Horvátországért".



Zoran Milanovic a második fordulóra utalva kijelentette: "Győzzön a jobbik, az pedig én vagyok."



Beszédében azt mondta: a következő két hétben harcolni fog azért, hogy mindenkit, aki Horvátország érdekeit előtérbe helyezi, rábeszéljen a választásokra.



"Megyünk a második fordulóra, de nem háborúba, a háborúknak vége van" - húzta alá.



Grabar-Kitarovic a nyilvánosság előtt megtartott beszédében úgy fogalmazott: "Ez tíz az egy ellen csata volt."



Hozzátette: Milanovictól eltérően neki egy erős ellenféllel is meg kellett küzdenie saját soraiban. Itt a másik jobboldali jelöltre, Miroslav Skoróra utalt az államfő. Azt mondta, most mindannyiuknak össze kell fognia, hogy a második fordulóban győzni tudjanak.



A választási bizottság adatai szerint az első fordulóban a szavazásra jogosultak 51,6 százaléka, mintegy 1 millió 835 ezer ember járult az urnákhoz. (mti)



Nyitókép: Balkan Insight

