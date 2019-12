Megszületett az Egyesült Államok űrhaderejének létrehozásáról szóló törvény

Donald Trump amerikai elnök péntek este aláírta azt a rekord összegű védelmi költségvetési törvényt, amely a többi között anyagi keretet biztosít az űrhaderő létrehozására és szankcionálja az Európába irányuló két új gázvezeték építésében, az Északi Áramlat 2-ben és a Török Áramlatban résztvevőket.



A 738 milliárd dolláros védelmi költségvetésről szóló törvényt az elnök a Washingtonhoz közeli Andrews légitámaszponton tartott rövid ünnepélyes ceremónia keretében írta alá. Az ünnepségen részt vett Mike Pence alelnök, Mark Esper védelmi miniszter, Mark Milley tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának vezetője és Donald Trump családja is. Az elnök ugyanis a légitámaszpontról a floridai birtokán lévő Mar-a-Lago villába utazott, ahol az ünnepeket tölti a családjával.



"Ez igazán történelmi nap az amerikai haderő számára" - hangoztatta rövid beszédében Trump. Mint fogalmazott: "nagy büszkeséggel tölti el", hogy aláírhatja ezt a törvényt, amely szerinte a valaha volt legnagyobb beruházás az amerikai haderő fejlesztésébe. Kiemelte a legújabb haderőnem, az űrhaderő létrehozásának jelentőségét is, bejelentve egyúttal, hogy John Raymond tábornokot jelöli az űrhaderő élére. "Nagy és fontos pillanat ez" - szögezte le Trump. Aláhúzta, hogy az Egyesült Államokban utoljára 70 évvel ezelőtt hoztak létre új haderőnemet, amikor Harry Truman elnök életre hívta a légierőt.



A törvényt hónapokig tartó egyeztetések után mind a demokrata többségű képviselőház, mind a republikánus többségű szenátus elsöprő többséggel szavazta meg, és az amerikai sajtóban is történelminek minősítették. Az űrhaderő létrehozása mellett elsősorban azért, mert a törvényben rögzítették a három hónapos fizetett szülési szabadságot a szövetségi intézmények alkalmazottainál, a katonák fizetésemelését, vagy a költségvetési támogatást a lakhatási lehetőségeik bővítéséhez.



A törvény egyebek között azt is kimondja, hogy szankciókkal sújtja az Északi Áramlat 2 és a Török Áramlat gázvezetékekben résztvevőket, beleértve a gázvezetékek lefektetésében és megépítésében résztvevő hajótársaságokat és vállalatokat is. A törvény értelmében egyébként az amerikai elnök feloldhatja e szankciókat abban az esetben, ha bizonyítani tudja a kongresszusnak, hogy az Egyesült Államok képes volt minimálisra csökkenteni azt a lehetőséget, hogy a Kreml a saját politikai céljaira használja a vezetékeket.



Az amerikai sajtó pénteken arról adott hírt, hogy az Allseas nevű svájci-holland vállalat bejelentette, felfüggeszti az Északi Áramlat 2 vezeték építésében vállalt munkálatait a szankciókat kilátásba helyező amerikai törvény hatálybalépésére tekintettel. Ez a gázvezeték Oroszországból Németországba szállít gázt a Balti-tenger alatt, és az Allseas a vezeték lefektetési munkálatainak egyik alvállalkozója. (mti)



