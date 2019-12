Egy év hat hónap börtönt kapott egy magyarországi pár, mert ellopott 45 lejnyi pénzt a templomi perselyből

Börtönbüntetésre ítélt a Nyíregyházi Járásbíróság pénteken, nem jogerősen egy párt, mert ellopták a perselypénzt a nyíregyházi főtéren álló római katolikus templomból - közölte a Nyíregyházi Törvényszék sajtószóvivője az MTI-vel. Resán Dalma a közleményben azt írta, hogy az élettársak kedden italozás után mentek be a templomba, ahol - kihasználva a templom segítőinek jóindulatát - egyedül maradtak, ekkor beszakították a lezárt adománygyűjtő doboz tetejét, kivették az abban lévő 2985 forintot (45.43 lej), majd távoztak. A lopásról a templom egyik dolgozója értesítette a rendőröket, akik a helyszín közelében elfogták a tetteseket. A bíróság a párt gyorsított eljárásban társtettesként elkövetett lopás vétsége miatt egy év hat hónap börtönre ítélte. A büntetés kiszabásakor figyelembe vették, hogy a bűncselekmény erkölcsileg rendkívül elítélendő, továbbá mindkét vádlott különös és többszörös visszaesőnek minősül, a legutóbb az év elején szabadultak - olvasható a közleményben. ( mti ) Nyitókép: Magyar Evangélikus Egyház

