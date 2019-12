Megszavazta az amerikai képviselőház Trump felelősségre vonását

Az amerikai képviselőház csütörtökre virradóra megszavazta, hogy Donald Trump elnököt felelősségre vonják az ellene felhozott mindkét vádpontban, a hatalommal való visszaélés és a kongresszus munkájának akadályozása miatt, és ezzel döntött az elnök elmozdítását célzó alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) lefolytatásáról.



Az amerikai kongresszus alsóháza (képviselőház) csütörtökre virradóan külön-külön szavazott a demokrata törvényhozók által megfogalmazott két vádpontról. Először 230:197 arányban azt fogadták el, hogy az elnök felelősségre vonható a hatalommal való visszaélés miatt, majd 229:198 arányban megszavazták az eljárás lefolytatását a második vádpontban, a kongresszus akadályozása címén is.



A törvényhozók párthovatartozás szerint voksoltak, az első információk szerint csupán egyetlen demokrata párti képviselő, a hawaii Tulsi Gabbard nem szavazott a pártjával együtt, az adatok pontosításakor azonban árnyaltabb kép bontakozott ki. Kiderült, hogy két demokrata párti képviselő - Jeff Van Drew New Jerseyből és a minnesotai Collin Peterson - mindkét vádpontban a republikánusokkal együtt voksolt, Jared Golden, Maine állam demokrata párti törvényhozója pedig az első vádpontot megszavazta, a másodikat illetően azonban nemleges szavazatot adott le. Elemzők ezzel kapcsolatban megjegyezték: Van Drew, Peterson és Golden olyan körzetek képviselői, ahol Donald Trump a 2016-os választásokon nagy arányú győzelmet aratott.



A voksolást megelőző vita több mint nyolc órán keresztül tartott, történelmi ihletésű magyarázatok és rendkívül heves szócsaták tarkították. A képviselők pártjaik álláspontját ismételve érveltek, és rendszerint nagy tapsvihar tört ki, amikor a republikánusok azt bizonygatták, hogy az elnök ellen felhozott vádpontok alaptalanok és nem bizonyítottak. Ezért az egész eljárással a demokraták szerintük a jövő évi választásokat akarják befolyásolni.



A demokraták szerint viszont Donald Trump korrupt módon visszaélt a hatalmával, amikor a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott telefonbeszélgetésében azt vetette fel, hogy Kijev indítson vizsgálatot a demokraták egyik elnökjelöltje, Joe Biden volt alelnök és fia, Hunter Biden ukrajnai üzleti ügyeiben. A demokrata törvényhozók állítása szerint az elnök ezzel idegen hatalmat buzdított arra, hogy beavatkozzék az amerikai választási folyamatba, és egyben veszélybe sodorta az amerikai nemzet biztonságát is.



A demokraták, köztük is például Adam Schiff, a képviselőház hírszerzési bizottságának vezetője, úgy vélekedtek, hogy sürgősen lépéseket kellett tenniük az elnök ellen. Jerrold Nadler, a képviselőház igazságügyi bizottságának elnöke pedig az amerikai demokráciát fenyegető veszélyekről beszélt, részletekbe nem bocsátkozva.



"A hatalomról van szó. Donald Trumpnak van hatalma, a demokraták pedig akarják a hatalmat" - hangsúlyozta Matt Gaetz floridai republikánus képviselő. Liz Cheney wyomingi republikánus törvényhozó - Dick Cheney volt alelnök lánya - pedig arra figyelmeztetett, hogy a Trump elleni impeachment megszavazása hosszú távon okoz károkat az amerikai demokráciának.



Az elnök elmozdítását célzó alkotmányos felelősségre vonási eljárás megosztja az amerikai közvéleményt. Az elemzők szerint a demokratákat támogató CNN hírtelevízió mindjárt a voksolás után közzétett egy közvélemény-kutatást, amely arról tanúskodik, hogy az impeachment éppen Donald Trumpot erősítheti a jövő évi elnökválasztás előtt. A felmérést még szerdán, a voksolás előtt készítette a Gallup intézet. Kiderült, hogy amióta októberben a demokraták formálisan is megindították az impeachment előtti vizsgálatokat, Donald Trump népszerűsége 39 százalékosról 45 százalékosra emelkedett, az impeachment támogatottsága pedig 52 százalékosról 46 százaléknyira csökkent.



Nancy Pelosi demokrata párti házelnök a voksolás után tartott sajtótájékoztatóján az Egyesült Államok számára "nagyon szomorúnak", de az alkotmányosság szempontjából "nagyszerűnek" nevezte az impeachment megszavazását. A házelnök két képviselőházi bizottság vezetőivel, Adam Schiff-fel és Jerrold Nadlerrel közösen tartott sajtótájékoztatót. Ezen Adam Schiff úgy fogalmazott: "most az a kérdés, hogy (Mitch) McConnell szenátor (a szenátus republikánus frakciójának vezetője) lehetővé tesz-e egy tisztességes eljárást a szenátusban".



A képviselőházi szavazás után ugyanis az impeachment-folyamat a szenátusban folytatódik, ahol szabályszerű tárgyalást folytatnak le. Ennek vezetője az Egyesült Államokban az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelsőbb bíróság elnöke, John Roberts lesz, a szenátorok pedig egyszerre látják el az esküdtek és a bírák feladatát.



Az elnöki hivatal, a Fehér Ház közleményben reagált a voksolásra. Hangsúlyozta, hogy Donald Trump meggyőződése szerint a szenátus helyreállítja majd a törvényes rendet, és tisztázza őt a vádak alól. Stephanie Grisham szóvivő a szavazást "az amerikai történelem egyik leggyalázatosabb politikai epizódjának" minősítette. Kiemelte, hogy "a demokraták egyetlen republikánus szavazat és bűncselekményre utaló egyetlen bizonyíték nélkül keresztülnyomták a képviselőházban az impeachment törvénytelen cikkelyeit".



Donald Trump szerdán este - a szavazás idején - egy michigani kisvárosban tartott nagygyűlést. Ott arra szólította fel híveit, hogy jövőre a félidős választásokon "küldjék a pokolba" Nancy Pelosit. Az elnök szerint a szerdai szavazás csupán azt mutatta, hogy a demokrata párti politikusok "mély gyűlölettel és megvetéssel" viseltetnek a szavazók iránt. Megjegyezte, hogy egyetlen republikánus törvényhozó sem szavazta meg az impeachmentet. Hangsúlyozta, az ország "jobban áll", mint valaha, s ő semmi rosszat nem tett. (mti)



