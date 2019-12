Az EP aggódik az „LMBTI-ideológia mentes” lengyelországi övezetek miatt, de Romániát is felemlegette

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén elfogadott állásfoglalásában aggodalmát fejezte ki a lengyelországi szexuális kisebbségeket diszkrimináló, úgynevezett "LMBTI-ideológiától mentes" övezetek miatt, és arra szólította fel Lengyelországot, hogy vonja vissza a leszbikus, homoszexuális, biszexuális, transznemű és interszexuális kisebbségek jogait támadó állásfoglalásait. Az EP-képviselők 463 szavazattal, 107 ellenszavazat és 105 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásban aggodalmukat fejezték ki amiatt is, hogy egyes államok, azok hivatalnokai, nemzeti és helyi önkormányzatok, politikusok egyre gyakrabban támadják az LMBTI-kisebbségekhez tartozó embereket. Példaként említették a család fogalmának szűkítését célzó román népszavazási kampányban elhangzott több homofób kijelentést, a magyar és szlovén LMBTI-szociális központok elleni állítólagos támadást, és a magyar, észt, spanyol, lengyel és brit választási kampányban az LMBTI-közösséghez tartozó emberek ellen irányuló gyűlöletbeszédet. A képviselők elítélték a 2019 eleje óta Délkelet-Lengyelország több tucat városában, megyéjében és térségében kijelölt úgynevezett "LMBTI-ideológiától mentes" területeket. Az uniós parlament a lépések elítélését és az LMBTI-jogokat támadó összes döntés visszavonását várja a lengyel hatóságoktól. A képviselők emellett felkérték az Európai Bizottságot, hogy kísérje figyelemmel az uniós pénzek elköltését, ugyanis véleményük szerint emlékeztetni kell a kedvezményezetteket, hogy ezek a források nem használhatók fel diszkriminációra. A képviselők elítélték továbbá, hogy egyes tagállamok hatóságai oktatási intézményekben és iskolákban is fellépnek az LMBTI-jogokkal szemben. Arra emlékeztettek, hogy az iskolák dolga minden gyermek alapvető jogainak megerősítése és védelmezése. Kijelentették, hogy az uniós bizottságtól és a tagállamoktól konkrét fellépést várnak az LMBTI-közösség tagjainak iskolai megfélemlítéséhez, bántalmazásához és elszigeteléséhez vezető hátrányos megkülönböztetéssel szemben. Végezetül kiemelték, hogy ugyan a legtöbb tagállamban léteznek diszkriminációellenes jogszabályok, azokat nem hajtják végre maradéktalanul, így az LMBTI-közösségek gyakran válnak gyűlöletből elkövetett bűncselekmények, gyűlöletbeszéd és hátrányos megkülönböztetés áldozataivá. (mti)

