Beperelték a Google-t és az Apple-t a Kongóban meghalt bányászgyerekek miatt

Tizennégy kongói család az amerikai bíróságokon keresi igazát, mert állításuk szerint az afrikai országban zajló kobaltbányászat tette tönkre gyermekeik életét. A kobalt nélkülözhetetlen eleme a modern elektronikai eszközöknek, például az okostelefonoknak.



Precedens értékű per kezdődött a napokban a világ vezető technológia cégei, köztük az Apple és a Google ellen, melyet 14 kongói család, illetve az őket képviselő emberi jogi szervezet, az International Rights Advocates indított a kongói kobaltbányákban történt halálos balesetek miatt, melyek során gyermekek vesztették életüket – írja a BBC-re hivatkozva a hvg.hu.



A Kongói Demokratikus Köztársaság rendelkezik a világ legnagyobb kobaltkészleteivel. A kemény, csillogó, ezüstszürke fémből szinte minden elektronikai eszközben találni, emellett fontos alkotóeleme a modern telefonok lítiumos akkumulátorainak. A kobaltot ugyanakkor a legtöbb helyen még mindig kézzel, és sok esetben gyermekek bányásszák, miközben a munka súlyosan egészségkárosító a szakértők szerint. A kobalt iránti növekvő kereslet miatt a fémet szinte éjjel-nappal bányásszák, sokszor embertelen körülmények között, és semmire nem elegendő órabérért cserébe.



Az International Rights Advocates most tizennégy család esetét felkarolva több technológia céget is beperelt, mert úgy vélik, a felhasznált kobaltnak köze van az azt kitermelő bányászok sérüléseihez, illetve haláleseteihez. Az alperesek között van a Dell és a Tesla is, mivel a kobaltot nem csak a telefonoknál, az elektromos járműiparban is hasznosítják.



A jogvédők úgy látják, a beperelt cégek nem képesek szabályozni termelési láncukat, mellyel lehetőséget adnak a kizsákmányoló gyermekmunkára. (hvg.hu)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!